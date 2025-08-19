Pamela David se disculpó con Karina Milei tras el escándalo por un Rolex: "Me equivoqué"

La conductora había dicho al aire que la secretaria general de la Presidencia utilizaba un reloj tasado en u$s35 mil. Si bien primero hizo un descargo en redes sociales, ahora también lo hizo en su programa de televisión.

Pamela David se disculpó con la secretaria general de la Presidencia, Karina Meli primero en redes sociales y, ahora, en su programa por América, luego de acusar a la hermana del presidente Javier Milei, de usar un reloj Rolex valuado en 35 mil dólares.

La conductora había asegurado que la funcionaria usa un reloj de lujo y trazó un paralelismo con la expresidenta Cristina Kirchner: “Hago mea culpa muchas veces y de Cristina, en este mismo programa hace 15 años, hablábamos de su Rolex y de su cartera. ¿Nadie habla del Rolex de Karina de u$s35 mil?”.

“Yo no voy a denostar. Si es repostera, no es Maru Botana para tener uno de u$s35 mil. Entonces, la verdad que no hablamos. Tiene tanto poder que nadie hablal ”, señaló en esa línea.

Tras ello, la secretaria presidencial recurrió a sus redes sociales para desmentir su acusación y advirtió por una campaña de difamación: “ Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia. De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso ”.

Tras ello, rápidamente, la actriz, por el mismo medio y etiquetando a Karina, le pidió disculpas: “ Quiero pedirte sinceras disculpas. Me equivoqué. Hablé apresuradamente basándome en una imagen y cometí un error. Nobleza obliga: reconozco mi equivocación y te pido perdón, sin excusas. Mañana, en el mismo espacio donde lo dije, lo voy a rectificar en vivo”.

Esta mañana, tal como había anticipado, David ratificó su pedido de disculpas por América donde explicó que “la verdad es que me equivoqué”: “Mariana, quien es una gran periodista y estaba haciendo su segmento político, estabas hablando sobre el armado de Karina Milei y yo le interrumpí, como siempre, pero esta vez saqué de la galera un tema que no estaba en la agenda porque estuve viendo fotos de un reloj que ella tenía, puesto que para mí era un Rolex, y no es dicho por ella. Ella aclaró en por su Twitter (X)”.

“Cómo no voy a pedir disculpas si me equivoqué. La verdad, nobleza obliga: no es verdad, no valen 35 mil dólares, vale 1000. Le pido disculpas a Karina Milei. Espero las acepte”, explicó la conductora.

Embed Pamela David se disculpó con Karina Milei. pic.twitter.com/eGbn4LlyzI — Real Time (@RealTimeRating) August 19, 2025

La dura respuesta de Karina Milei a Pamela David

Luego de la polémica que se generó por la acusación de Pamela David y su pedido de disculpas en su cuenta personal de X, la secretaria general de la Presidencia, Karina Mieli, le respondió sobre el su mensaje y fue contundente.

“Espero la aclaración de mañana en tu programa, Pamela. Asumo que tendrá la misma efusividad con la que hoy difundieron la mentira. Es bueno reconocer cuando uno se equivoca, pero cuando el error es siempre para el mismo lado, el vicio queda manifiesto”, indicó.

Por otro lado, también exigió “pedir perdón por todas las veces que en los últimos 2 años difamaste al Presidente con mentiras, calumniando e injuriando sin parar, con el único objetivo de beneficiar políticamente a tus amigos”.

“Por último, y no por ello menos importante, quiero destacar que todas las veces que operaste en favor de ellos, fue en perjuicio del pueblo argentino. Te mando un beso”, concluyó.