Karina Milei negó usar un Rolex de u$s35.000 y advirtió: "Sigan mintiendo que en octubre les vamos a ganar igual"

La secretaria general de la Presidencia desmintió que utilice un reloj de ese valor. "Obviamente iremos a la Justicia para reclamar por estas calumnias e injurias", enfatizó.

Karina Milei desmintió que use un costoso reloj.

X (@KarinaMileiOk)
Karina Milei digita la estrategia electoral de LLA y le pone límites a Macri.
Alianza PRO-LLA: Karina Milei vetó a una candidata de Macri en CABA

David había asegurado en el programa que conduce, Desayuno Americano, que Karina Milei usa un reloj lujoso y trazó un paralelismo con la expresidenta Cristina Kirchner: "Hago mea culpa muchas veces y de Cristina, en este mismo programa hace 15 años atrás, hablábamos de su Rolex y de su cartera. ¿Nadie habla del Rolex de Karina de u$s35 mil?"

"Yo no voy a denostar. Si es repostera, no es Maru Botana para tener uno de u$s35 mil. Entonces, la verdad que no hablamos. Tiene tanto poder que nadie habla pero anda con un Rolex de u$s35 mil", agregó en esta línea.

En tanto, la secretaria general de la Presidencia la desmintió y advirtió por una campaña de difamación: "Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia. De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso. Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los confundieron. Obviamente iremos a la Justicia para reclamar por estas calumnias e injurias".

También aclaró cuál es la marca del reloj y afirmó que lo adquirió previo a que Javier Milei lanzara su candidatura a mandatario: "El reloj que muestran es de marca Grovana, vale menos de 1000 dólares y lo compré con el fruto de mi trabajo mucho antes de que Javier Milei se lanzará a la presidencia. Les dejo foto del mismo de antes de asumir. Porque a diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder".

"Sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual porque gracias a Dios la gente ya no les cree más sus mentiras", aseveró acerca de los próximos comicios legislativos.

