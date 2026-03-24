Rocco Canataro, cantante de Roze, a 50 años del Golpe: "Nos toca venir y hacer memoria"

El artista es nieto de Tomás Ricardo Canataro, secuestrado y desaparecido por la dictadura cuando tenía 36 años. Junto a su papá Ricardo reflexionaron sobre la importancia de asistir a la marcha para defender la memoria.

La historia de Ricardo Canataro comenzó a cambiar una madrugada de 1976, cuando tenía apenas dos años. En aquel entonces, su padre, Ricardo Tomás Canataro , de 36 años, fue arrancado de su hogar en un operativo violento que Ricardo reconstruye hoy a través de los relatos de su madre y hermanos.

"A las 3 de la mañana empezó el horror" , recordó Ricardo en diálogo con C5N. Un grupo de 15 personas, entre militares y civiles, irrumpieron en la vivienda familiar, interrogaron a su padre y procedieron a robar cosas, comer las sobras y borrar todo rastro de su existencia: se llevaron hasta las fotos de casamiento y de los cumpleaños de 15. "Se hizo un silencio... mi hermana fue a ver al comedor y dijo: 'No mamá, papá no está'. De ahí, nunca más nada" .

Más allá de su historia personal, a Ricardo le da cierta alegría ver cómo gente que tal vez no tiene familiares o nadie directo que fue desaparecido por la dictadura e igualmente marchan por la memoria, la verdad y la justicia. " Siento que toda esta gente está acá por mi viejo en cierta forma. Compartirlo con mi hijo, su nieto, es algo muy especial" , señaló.

Ricardo no fue solo a la marcha, sino que lo acompañó su hijo, Rocco Canataro , cantante de la banda Roze , representa la tercera generación que toma la bandera de la memoria. A sus 22 años, Rocco tiene claro que su presencia en la marcha no es opcional: " Es lo que nos toca. Nos toca venir a hacer memoria para que esto siga sucediendo y nunca se olvide" . "Yo no podría vivir sin mi papá, no sé cómo hizo él para vivir sin el suyo por una causa que no fue natural", reflexionó.

Según información de la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba, Tomás Ricardo Canataro Santolucito nació el 22 de octubre de 1941 en Villa del Totoral, provincia de Córdoba. Casado y padre de tres niños, trabajaba como chofer en una empresa constructora. Fue secuestrado el 3 de agosto de 1978 desde su domicilio en Villa Concepción, San Martín, provincia de Buenos Aires. Tenía 36 años.

Las tapas de los principales diarios, a 50 años del golpe de Estado de 1976

El 50° aniversario del golpe de Estado de 1976 dejó al descubierto, una vez más, la grieta en el tratamiento mediático de la memoria en la Argentina. Las tapas de los principales diarios reflejaron enfoques dispares: desde la centralidad absoluta del recuerdo hasta su reducción a un recuadro con tono político coyuntural.

De un lado, diarios como Página/12 y Crónica optaron por colocar la fecha en el corazón de sus portadas. El primero tituló “Horror sin límites”, acompañado por una imagen inquietante y una bajada que pone el foco en una deuda de la justicia: los centros clandestinos destinados a niños durante la dictadura. Con la volanta “A 50 años del golpe, todos a la plaza”, el diario inscribe la conmemoración en clave de memoria activa y denuncia.

En la misma línea, Crónica apeló a un mensaje directo y simbólico: “Nunca Más”. La tapa reúne imágenes de archivo de la dictadura, con figuras como Jorge Rafael Videla y escenas de época, en un montaje que busca reforzar el peso histórico de la fecha. La bajada remarca el medio siglo del inicio del régimen y convoca a las actividades del Día de la Memoria, con epicentro en Plaza de Mayo.

En contraste, Clarín y La Nación relegaron el aniversario a espacios secundarios. Ambos priorizaron en sus títulos principales la coyuntura internacional, con la anunciada tregua de Donald Trump en el conflicto con Irán.

En La Nación, la fecha aparece en dos notas menores. Una, de tono más histórico, titulada “El día en que todo cambió para siempre”. La otra adopta un enfoque político: “Plaza de Mayo, epicentro de marchas de la oposición”, donde se describe la convocatoria de organismos de derechos humanos, el peronismo y la izquierda. La elección del encuadre desplaza el eje desde la memoria hacia la dinámica opositora.