Osvaldo Jaldo y Luis Caputo formalizaron el avance de una obra hídrica clave para Tucumán Tras un encuentro con el ministro de Economía, el gobernador recibió la documentación para la adjudicación del Acueducto de Vipos. El proyecto contempla 50 kilómetros de tuberías y garantiza agua potable para más de 245.000 tucumanos. Por + Seguir en







Osvaldo Jaldo y Luis Caputo reunidos en Buenos Aires.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se reunió en Buenos Aires con el ministro de Economía, Luis Caputo, para concretar el avance del Acueducto de Vipos. Las autoridades formalizaron la entrega de la copia de adjudicación que permitirá optimizar el servicio hídrico con 50 kilómetros de extensión para beneficiar a más de 250.000 tucumanos en diversas localidades.

La comitiva provincial contó con la presencia del ministro de Economía de la Provincia, Daniel Abad, y el titular de la Sociedad Aguas del Tucumán, Marcelo Caponio. Junto a funcionarios nacionales de Infraestructura y Recursos Hídricos, los representantes tucumanos analizaron los detalles técnicos del proyecto de gran escala.

"Junto al ministro de Economía de la Nación, concretamos un encuentro de trabajo en el que agradecemos este avance tan significativo para la provincia", expresó Jaldo. La obra brindará una solución definitiva al abastecimiento para los residentes de Tapia, Tafí Viejo, Villa Carmela y San Miguel de Tucumán.

El gobernador detalló que el proyecto apunta al desarrollo local y asegura un recurso vital para la comunidad. "Se trata de una infraestructura clave que fortalece el desarrollo de nuestra provincia y garantiza el acceso a un servicio esencial", añadió. El plan hídrico proyecta una extensión superior a 50 kilómetros.

Por su parte, Caputo destacó la magnitud técnica de las tareas mediante sus redes sociales y subrayó el impacto directo sobre la demanda urbana futura. El funcionario nacional precisó que la ejecución de las tuberías mejorará de manera sustancial la calidad de todo el sistema hídrico en la zona, por lo que la inversión nacional acompaña el crecimiento poblacional regional.

"Desde el Gobierno de Tucumán seguimos gestionando de manera permanente, articulando con Nación y distintos organismos, convencidos de que el trabajo conjunto es el camino", concluyó Jaldo, quien ratificó que las obras se traducen en mejoras concretas para los habitantes de la provincia mediante el esfuerzo compartido entre ambas jurisdicciones.