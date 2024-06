Oscar Zago admitió que el Gobierno negoció el voto de Crexell en el Senado: "Lo venía buscando hace mucho tiempo"

De todas maneras, Zago aclaró que "no me gusta poner el rótulo a alguien de que la compraron".

“Cuando te sentás a discutir con las bancadas, gobernadores e intendentes, son acuerdos que se negocian y que te dan la gobernabilidad. Cuando un gobierno tiene suficientes diputados o senadores para sancionar una ley pero están justos de votos, es válido sentarse y acordar. No me gusta poner el rótulo a alguien de que la compraron”, argumento Zago.

Para luego reconocer en una entrevista por Radio Splendid que en este marco, “siempre hay una cuestión de beneficios para las gobernaciones. La senadora lo venía buscando hace mucho tiempo y eso es parte de los acuerdos. Son acuerdos con consensos, no son dádivas. No tengo prejuicios en decirlo”.

Oscar Zago Redes sociales

De todas maneras, Zago aclaró que "no me gusta poner el rótulo a alguien de que la compraron" y “en este caso no hubo corrupción sino una búsqueda de acuerdos”.

Tras el escándalo, denunciaron por cohecho a Lucila Crexell

La senadora del Movimiento Popular Neuquino Lucila Crexell fue denunciada por cohecho luego del escándalo en el que se vio envuelta cuando fue acusada de haber sido designada embajadora argentina ante la Unesco a cambio de su voto favorable para la Ley Bases. La causa recayó en el juzgado de Ariel Lijo.

El abogado Federico Paruolo hizo la presentación judicial en contra de la legisladora, a quien apunta por "cohecho, conforme lo establecido en el artículo 256 del Código Penal".

El artículo en cuestión expresa que "será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones".