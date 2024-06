Insólito: tras el escándalo por la embajada ante la Unesco, confundieron a la senadora Florencia López con Lucila Crexell

Descolocada por la pregunta, tras unos segundos de dudas, la senadora comprendió lo que sucedía. "No sé si están confundidos, yo soy la senadora Florencia López de la provincia de La Rioja, parece que me confundieron con Crexell", explicó, entre risas.

"No es buen momento para que me confundan con ella, es una situación grave, no sé si la senadora ya hizo alguna expresión al respecto", remarcó.

"Creo que la gente se desilusiona porque supuestamente este era un gobierno que iba a venir con nuevas prácticas y nos encontramos con algo muy parecido a lo que fue la Ley Banelco en su momento, solo que ahora parece que son temas relacionados a embajadas", planteó, y concluyó: "Esperemos que el debate sea bueno, sano y que cada uno vote según las convicciones".

Lucila Crexell negó que su nombramiento ante la Unesco sea a cambio de votar a favor de la Ley Bases

La senadora neuquina Carmen Lucila Crexell desmintió que a cambio de votar a favor del proyecto de Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado haya sido autorizada por el Gobierno a ser la embajadora argentina ante la Unesco. Había votado en contra del mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el presidente Javier Milei.

En diálogo con LN+, Crexell marcó que no recibió el visto del Gobierno para desempeñarse como embajadora argentina ante la Unesco a cambio de apoyar la Ley Bases, que será debatida este miércoles en la Cámara alta: "No es cierto que cambié la Unesco por el voto afirmativo a la Ley Bases. Es una negociación que viene desde hace mucho tiempo. Tengo un acuerdo con Pablo Cervi, quien es mi suplente y fuimos juntos en la lista de senadores".

En tal sentido, señaló su vínculo con la ministra de Seguridad y excandidata presidencial, Patricia Bullrich: "En 2023 existía una posibilidad de que yo pudiera ir a un organismo internacional estábamos trabajando con Bullrich. Cuando ella perdió nos quedamos sin la posibilidad de hacer ese cambio en las gestiones, en abril se retomó una posibilidad y me ofrecen un lugar en la Unesco".

"Yo como legisladora pertenezco a muchos organismos internacionales, trabajo en la diplomacia parlamentaria y además mi información académica está vinculada a los temas de agenda internacional y es verdad que hubo una oferta y una aceptación pero no tiene nada que ver con la Ley Bases", agregó Crexell, quien pertenece al Movimiento Popular Neuquino.