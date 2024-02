Organizaciones sociales reclamaron frente al Ministerio de Capital Humano por la falta de alimentos

Las distintas agrupaciones solicitaron asistencia por parte del Gobierno, quien recortó el envío de productos a los comedores. El Ministerio de Seguridad dispuso efectivos para que no pudieran avanzar.

Marcha utep Télam

Los referentes, que realizaron un "ollazo nacional", solicitaron que envíen alimentos a comedores y merenderos, suministro que dejó de llegar desde diciembre del año pasado y que se agudiza debido a la falta de respuesta y la creciente crisis económica.

Si bien nucleó la UTEP, varias organizaciones acompañaron el reclamo que se vio rodeado por un amplio operativo policial que no se despegó de ellos con el fin de evitar el corte de calles en la zona de Microcentro.

Marcha utep Los policías, sin armas, rodean a los manifestantes. Télam

Esta concentración se sumó a la advertencia de la posible presencia de manifestantes en el Congreso el próximo viernes, día en el que el presidente Javier Milei inaugurará las sesiones legislativas.

La problemática tiene larga data: María, encargada de un comedor ubicado en el municipio de Esteban Echeverría, expuso que el Gobierno no asiste al lugar: "Necesitamos el apoyo nacional también. Tenemos alimentos para una semana. No me llamó nadie y espero el llamado porque lo estamos necesitando. Pedimos ayuda para que los chicos tengan la comida diaria".

En tal sentido, marcó la delicada situación de las familias de los chicos que acuden al comedor y su cantidad. "Entre 80 y 85 chicos vienen por día, además de familias que se suman. La alacena está vacía. Damos la comida como siempre y de pie como siempre por lo que está pasando. La estamos pasando mal todos y más los chicos, los padres no tienen trabajo. Tengo fobia de cerrar el comedor y que ellos no tengan para comer", reconoció.