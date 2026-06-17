17 de junio de 2026 Inicio
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Desde el PRO de Rosario le piden a Javier Milei que excluya a Manuel Adorni del acto por el Día de la Bandera

A través de una carta abierta, la concejala Ana Laura Martínez reclamó que el jefe de Ministros no participe del evento del próximo 20 de junio a causa de las investigaciones sobre su patrimonio.

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Milei junto a Adorni.

Milei junto a Adorni.

Patricia Bullrich, presidenta del bloque de LLA en el Senado.
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La edila calificó de "imprudente" el accionar de Adorni. Esto responde a las demoras del ministro para presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y a las pesquisas sobre un presunto enriquecimiento ilícito.

Asimismo, la dirigente sostuvo que el escenario político y las disputas públicas del funcionario empañarían un acto institucional muy relevante, en especial para los estudiantes que concretan su promesa de "lealtad a la bandera".

En su texto, la referente macrista reclamó dejar "los egos y las mezquindades" de lado con el objetivo de preservar el valor simbólico del encuentro programado en el Monumento Nacional a la Bandera.

El presidente Javier Milei ratificó el viaje de Adorni a Rosario

A pesar de la solicitud expresa formulada por Martínez y por otros aliados del macrismo, el mandatario confirmó la presencia de Adorni dentro de la comitiva oficial para la visita a la provincia de Santa Fe.

Desde la Casa Rosada buscan utilizar este protocolo institucional como una señal de respaldo político hacia el ministro cuestionado. En ese mismo espacio tienen su asistencia asegurada el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin.

El reclamo legislativo se produce en medio de una serie de acusaciones contra el ministro coordinador por presuntas inconsistencias en sus declaraciones, malversación de fondos y por sus viajes reiterados en el avión presidencial.

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