Desde el PRO de Rosario le piden a Javier Milei que excluya a Manuel Adorni del acto por el Día de la Bandera A través de una carta abierta, la concejala Ana Laura Martínez reclamó que el jefe de Ministros no participe del evento del próximo 20 de junio a causa de las investigaciones sobre su patrimonio. Por Agregar C5N en









Milei junto a Adorni.

La concejala de Rosario Ana Laura Martínez (PRO) publicó una carta abierta al presidente Javier Milei para exigir que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no asista al acto oficial por el Día de la Bandera que se realizará el sábado 20 de junio en esa ciudad debido a sus actuales conflictos con la Justicia.

La edila calificó de "imprudente" el accionar de Adorni. Esto responde a las demoras del ministro para presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y a las pesquisas sobre un presunto enriquecimiento ilícito.

Asimismo, la dirigente sostuvo que el escenario político y las disputas públicas del funcionario empañarían un acto institucional muy relevante, en especial para los estudiantes que concretan su promesa de "lealtad a la bandera".

Carta Abierta al Presidente de la Nación @JMilei pic.twitter.com/I7Mz0j3Hms — Anita Martinez (@Anitamarosario) June 17, 2026 En su texto, la referente macrista reclamó dejar "los egos y las mezquindades" de lado con el objetivo de preservar el valor simbólico del encuentro programado en el Monumento Nacional a la Bandera.

El presidente Javier Milei ratificó el viaje de Adorni a Rosario A pesar de la solicitud expresa formulada por Martínez y por otros aliados del macrismo, el mandatario confirmó la presencia de Adorni dentro de la comitiva oficial para la visita a la provincia de Santa Fe.