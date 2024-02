Nueva baja en el Gobierno: renunció un asesor clave de Patricia Bullrich

El ahora exsecretario de Articulación Federal se había desempeñado como jefe de campaña de la ministra de Seguridad en la provincia de Buenos Aires. "Sigo convencido del cambio que necesita nuestro país, con responsabilidad, respeto y federalismo", escribió García de Luca en sus redes sociales.

La función de García de Luca era la de establecer diálogos con gobernadores e intendentes para organizar e implementar las iniciativas impulsadas por el Ministerio de Seguridad. Es también cercano a Rogelio Frigerio, actual gobernador de Entre Ríos y uno de los mandatarios en conflicto con la Casa Rosada por los recortes de fondos a las provincias.

Sebastián García De Luca asesor Patricia Bullrich tuit renuncia Twitter @SebastiangdlCh

Interna en el PRO: Patricia Bullrich se alineó detrás de Javier Milei y le soltó la mano a Ignacio Torres

Sin dar el brazo a torcer, el presidente Javier Milei y el gobernador de Chubut Ignacio Torres continúan su conflicto por la coparticipación. Por su parte, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se posicionó del lado del jefe de Estado y le soltó la mano al integrante del PRO.

Bullrich demostró su apoyo al Ejecutivo y, tras contar detalles de la conversación que mantuvo con el titular de la provincia patagónica, reconoció: "Pensé que me lo estaba diciendo en chiste, nunca pensé que un gobernador me iba a decir: ‘Yo me paro sobre el petróleo y no dejo que salga’”.

En la misma línea, cargó contra Torres por “no seguir los valores del PRO” y apuntó que “las cosas se tienen que hacer de otra manera”.

Ignacio Torres gobernador Chubut 2 Redes Sociales

“El país tiene que ordenarse y el esfuerzo tiene que ser compartido”, sostuvo la titular de la cartera de Seguridad en diálogo con Radio Mitre y si bien admitió que la discusión le parece "válida", dijo que no es por una retención, sino por una deuda.

Asimismo acusó a Torres de estar gestando "una rebelión": "Genera una sensación de incertidumbre nacional e internacional tocando la propiedad privada, porque el petróleo no es del gobernador”.

Pelea con las provincias: Patricia Bullrich cruzó a los gobernadores del PRO por reclamar por la Coparticipación

La ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei y todavía presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cruzó a los gobernadores del partido amarillo por apoyar el reclamo del mandatario de Chubut, Ignacio Torres, respecto de los fondos de la Coparticipación.

"Ningún miembro del PRO puede estar de acuerdo ni validar la amenaza de confiscar propiedad privada", escribió Bullrich en su cuenta en la red social X.

"No solo es obsceno hacer esa amenaza, sino que son afirmaciones que ahuyentan inversiones, la creación de empleo y el progreso de nuestro país. El dilema es simple: o todo sigue igual o abrazamos la libertad y cambiamos", agregó la funcionaria del gobierno libertario.