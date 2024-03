Nicolás Massot le reclamó al Gobierno una estrategia productiva que de trabajo: "No todo es recaudar"

El diputado de Hacemos Coalición Federal aseguró que el oficialismo tiene que concentrarse en otros temas y no solo en "cerrar el déficit fiscal". Además, valoró que Cristina Kirchner hable de “una reforma laboral y de un proceso de privatizaciones".

"Se tiene que dar cuenta que no todo es recaudar y cerrar el déficit fiscal mañana", señaló Massot. Mariano Fuchila

El diputado de Hacemos Coalición Federal Nicolás Massot le reclamó al Gobierno " una estrategia productiva que de trabajo". Entiende que las políticas implementadas se deben concentrar en otros temas y no solo en "cerrar el déficit fiscal". "No todo es recaudar" afirmó este sábado el legislador que tambien valoró que la exvicepresidenta Cristina Kirchner hable de “una reforma laboral y de un proceso de privatizaciones".

"El Gobierno se de cuenta que no todo es recaudar, que no todo es cerrar el déficit fiscal mañana, que tiene que haber una estrategia productiva que de trabajo, bueno para mi es muy importante", afirmó Massot en Radio 10.

Para luego pronunciarse sobre la reunión entre el oficialismo y los gobernadores en Casa Rosada por la Ley Ómnibus donde "el Gobierno encontró un límite y hoy tienen que retomar la discusión sabiendo que hay cuestiones que hasta parece que ellos mismos aceptan que estaban equivocadas".

Javier Milei y Nicolás Massot Massot le reclamó al gobierno de Milei una "estrategia productiva que de empleo".

Uno de los puntos en discusión es el aumento de las retenciones, las cuales para Massot "era un disparate desde todo punto de vista" porque "no solamente eran a los productos del agro, acá había un planteo de triplicar las retenciones a la industria y eso hubiera destruido mercados”.

“Cuando a mi me dicen que acompañe y no discuta tanto yo digo no. Voy a discutirlo las veces que haga falta porque que Argentina pierda mercados automotrices por ejemplo, lo que va a pasar es que las compañías internaciones le bajan la persiana a la argentina y se llevan las terminales”, argumentó el legislador en Radio 10.

