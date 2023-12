Néstor Grindetti avaló el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich

”La Policía va actuar en conjunto. Se está organizando qué zona va a tomar cada una de las fuerzas federales o locales y se está viendo como hacer para paralizar que los piquetes joroben la vida de la gente. El derecho de uno termina donde comienza el del otro y nosotros vamos a defender los derechos de todos. El derecho a protestar existe, obviamente se puede hacer de forma ordenada, pero sin jorobar a los demás. El que cumpla la ley va a poder protestar y el que no la cumpla no”, sostuvo el Jefe de Gabinete.

Además apuntó contra los líderes de las organizaciones: “Los gerentes de la pobreza que viven de esto poco a poco se van a tener que ir dando cuenta de que la cosa no es así, que terminan jorobando a la gente que termina siendo usada. Acá no joroban a Patricia Bullrich ni a Jorge Macri sino a la gente. Nosotros estamos defendiendo los derechos de esa gente”.

Al ser consultado sobre si las autoridades de la Provincia de Buenos Aires participarán de esta mesa de trabajo, Néstor Grindetti sostuvo: ”Nosotros lo estamos intentando. Hace 3 días que asumimos pero ya estamos tendiendo los puentes. En mi opinión particular, la Provincia es un partícipe necesario y tiene que ayudar en esto. Se puede hacer mucho y colaborar para que tanta gente no llegue a la Ciudad, en los puentes, evitando que suban con chicos a los colectivos o parando a los colectivos que están en infracción y no están habilitados”.

