Nancy Pazos expuso en el Senado y advirtió sobre el riesgo de otorgarle facultades delegadas a Milei

La periodista Nancy Pazos expuso ante el plenario de comisiones del Senado que se encuentra tratando la Ley Bases y advirtió sobre el riesgo de otorgar facultades delegadas al presidente Javier Milei. "Hay situaciones del Gobierno que me dan miedo en ese sentido, es delegarle poderes a personas cuyo respeto a las instituciones y a la división de poderes, por lo visto hasta ahora, no es muy grande" , sentenció.

Posteriormente, a titulo personal, detalló que "al Estado la mantención de los medios públicos le cuesta el 0,1% del Presupuesto" y describió a la comunicación del Gobierno como "lo que se ve, la demonización, la estigmatización".

NANCY PAZOS 2 - PLENARIO 16-05-24

"Hacen muy bien el trabajo ese, pero tengo mis dudas sobre si el Gobierno leyó bien el mandato popular, lo que se votó. La gente no votó al macrismo ni al kirchnerismo, votó algo superador y no lo estamos viendo. Al no haber buenos anuncios económicos volver a la grieta y ahondarla es un buena manera de que miremos para otro lado. Porque Milei nunca habló en la campaña de corrupción y esos temas y ahora los usan, cuando algo no funciona salta un tema para estigmatizar", analizó.

La periodista pidió a los legisladores que pretenden que se rechace la Ley Bases que "trabajen para mejorarla", como un "Plan B" en caso de que termine siendo aprobada y reveló que algunos senadores en privado explican que le darán las facultades delegadas a Milei "porque ya se las dieron a los otros presidentes".

"¿No habrá llegado el momento de pensar que eso quizás estuvo mal? Tuvimos muchos tipo de presidentes, muchos malos, otros regulares, pero había un compromiso democrático previo de cada uno de ellos. Hay situaciones de este Gobierno que me dan miedo en ese sentido, delegar poderes a personas cuyo respeto a las instituciones y a la división de poderes, por lo visto hasta ahora, no es muy grande", se preguntó.

Pazos concluyó que "la gente votó un cambio, bueno, entonces cambiemos las cosas que hasta ahora se hicieron mal".