Nancy Pazos en Duro de Domar: "Todo el mundo está caminando hacia el balotaje"

En su columna semanal en Duro de Domar por C5N , Pazos advirtió sobre la situación que atraviesa la coalición opositora de Juntos por el Cambio al indicar que "en la interna, Bullrich se ponía dura para ganar el voto mas fuerte, pero se esperaba que se iba a ir al medio ahora". No obstante, subrayó que la candidata del PRO "se encuentra en una situación tan difícil para no perder el voto duro".

En esa línea, señaló que "todo el mundo está caminando hacia el balotaje" y aseguró: "Lo tenemos a Sergio Massa instalado en segunda vuelta". "¿Cómo empieza a dispararse esa segunda vuelta? Massa dice 'voy por un gobierno de unidad nacional', se, empiezan a mostrar cuestiones concretas y no es solamente que es lo que hace Massa, sino también, qué pasa con un sector grande del radicalismo si Junto no entra al balotaje", planteó Pazos.

Asimismo, apuntó a la posibilidad que haya una segunda vuelta entre Sergio Massa y Javier Milei, a lo cual, evaluó: "Si nosotros pudiéramos analizar que se va jugar en el balotaje, es continuidad o cambio"; pero aclaró: ".Ahora bien, es motosierra y cárceles en nombre de CFK ¿es continuidad o cambio? para mi teniendo en cuenta como viene la historia de Argentina en los últimos años, vivió polarizada, en grieta, ¿la gente quiere esa continuidad?".

"Lo que hay que interpretar es ¿Cuál es el ccambio real o verdadero? ¿Qué nos sigamos peleando entre todos? Así como está, Milei no dura mucho", sentenció.