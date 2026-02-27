27 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Murió Darío Lopérfido, exfuncionario del gobierno de Fernando de la Rúa y exdirector del Teatro Colón

El también exministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires padecía de Esclerosis Lateral Amiotrófica, diagnosticada en julio de 2024.

Por
El exfuncionario tenía 61 años. 

El exfuncionario tenía 61 años. 

Murió a los 61 Darío Lopérfido, exfuncionario del gobierno de Fernando de la Rúa y exdirector del Teatro Colón. En 2024, había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad neurogenerativa, a fines de 2025 había publicado una nota donde contó su experiencia con la enfermedad: "Tener ELA es una mierda".

Te puede interesar:

Seguí en vivo el debate en el Senado sobre la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

A pesar de su diagnóstico, Lopérfido participaba en el programa de la periodista Cristina Pérez, en Radio Rivadavia, en 2025 estrenó un ciclo de entrevistas y continuó su labor en la Cátedra Vargas Llosa. "La vejez me resulta odiosa; morir sin atravesar esa catástrofe humana, en cambio, me parece un alivio", escribió en el artículo publicado en Seúl.

Embed

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia, en los últimos meses su salud se había deteriorado como consecuencia de la enfermedad que padecía. "En mi caso, la ELA tardó un año en arruinarme un pie. Imposible meterle épica a eso. Por lo demás, no hay tratamiento dramático que sirva para explicar a familia y amigos que uno “la está peleando”; la ELA es una enfermedad de una ordinariez insoportable", añadió.

En su cuenta de Instagram oficial, Lopérfido compartió su ciclo de entrevistas llamado "El Hombre Rebelde", que se podía ver en Flow.

Nació el 5 de junio de 1964, durante su extensa carrera, ocupó el cargo de secretario de Cultura de la Nación y luego secretario de Medios de Comunicación en la presidencia de Fernando De La Rúa. También ocupó un lugar en la jefatura de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en CABA, bajo el cargo de ministro Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. En el Teatro Colón, ocupó el cargo de director general desde febrero a diciembre de 2015.

"La ELA no te deja nada de glamour. Caminás pésimo, la voz se te vuelve de borracho y comés con el riesgo de que se te caiga la baba", aseguró Lopérfido. Ante el avance de la enfermedad comenzó a escribir todos los días "a mí me funcionan bien una mano y una pierna, lo que me permite trabajar, pero en casa, escondido. Una sola pierna que funciona es lo mismo que nada".

Darío Lopérfido familia 26-2-26

En cuánto a su pensamiento sobre la muerte, al identificarse como ateo expresó en el mismo texto escrito en Seúl: "Creo que cuando morimos sólo desaparecemos bajo la tierra o en cenizas. Con los millones de personas que mueren por día, es ilógico pensar que va a haber una clasificación de cada uno para su destino final. Game over es el momento en que uno deja de respirar. Todo termina ahí".

A los 54 años fue padre de Theo junto a Vinnie Blache Spencer en 2019, en sus reflexiones contó que evaluó junto a su pareja la eutanasia cuando empezó a estar mal por la enfermedad: "Me preguntaba qué era más traumático para Theo: un padre muerto o un padre deteriorado. Lo hablamos con mi mujer y vimos que todavía podíamos compartir algunas cosas, que valía la pena intentarlo".

Noticias relacionadas

Pablo Quirno pidió aplicar el acuerdo.

El Gobierno solicitó la aplicación del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Este monto se suma al pago habitual de la asignación escolar. 

Refuerzo extraordinario de Ayuda Escolar Anual: quiénes pueden acceder

Aval internacional para la postura del Estado argentino en el juicio por YPF.

YPF: Estados Unidos respaldó a Argentina ante la Corte de Nueva York y rechazó sanciones

Milei destacó que el proyecto impulsa un verdadero federalismo ambiental.

El Gobierno celebró la media sanción de la Ley de Glaciares: "El ambiente y el crecimiento no son enemigos"

Con la media sanción del Senado, ahora el proyecto deberá tratarse en Diputados.
play

El Senado dio media sanción a la modificación de la Ley de Glaciares

La gestión de Javier Milei recibirá a los sindicatos este lunes.

Paritaria docente: el Gobierno busca desactivar el paro y convocó a los gremios para el 2 de marzo

Rating Cero

La película Tan distinto como yo (Same Kind of Different as Me) está actualmente disponible en el catálogo de Netflix. Narra la historia real de un exitoso comerciante de arte (Greg Kinnear) y su esposa (Renée Zellweger), quienes entablan una amistad transformadora con un hombre sin hogar (Djimon Hounsou) para intentar salvar su matrimonio.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Tan distinto como yo, la emotiva película que aborda el racismo desde un lugar poco explorado

Esta película sobre exorcismos está asustando a todos en Netflix y es de lo más visto: el terror que revive una de las sagas más impactantes del cine volvió a sacudir a los fanáticos del horror con la llegada de una producción que retoma el universo de una de las franquicias más icónicas del género.
play

De qué se trata El exorcista: Creyentes, la película terrorífica que es furor en Netflix

Frente a la incógnita masculina, otra posibilidad que ha cobrado fuerza es la de un relevo femenino a través de X-23, personaje interpretado por Dafne Keen en Logan.

¿Daniel Radcliffe es el próximo Wolverine? Qué dijo el actor sobre los rumores que lo vinculan con Marvel

El cambio físico se logró mediante un programa diseñado por el entrenador Corey Calliet.

Stallone eligió la transformación física más impactante en la historia del cine: 11 kilos de músculo en 11 meses

Gran Hermano Generación Dorada empezó con altos números de rating. 

Gran Hermano 2026: se filtró quién será el primer eliminado en medio de un escándalo

Bridgerton continúa sumando temporadas en Netflix. 

Qué se sabe de la temporada 5 de Bridgerton en Netflix: historia, fecha de estreno y personajes que regresan

últimas noticias

play

Caso Loan: confirmaron la fecha del juicio contra los 17 imputados

Hace 22 minutos
Von der Leyen brindó una conferencia de prensa. 

La Unión Europea comenzará a aplicar de manera parcial el acuerdo con el Mercosur

Hace 35 minutos
play

Seguí en vivo el debate en el Senado sobre la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

Hace 44 minutos
Mapa de cortes por la reforma laboral.

Mapa de cortes en CABA: qué calles están cerradas para circular por las marchas contra la reforma laboral

Hace 1 hora
play
Lanús le ganó a Flamengo y obtuvo su cuarta estrella internacional. 

Lanús campeón de la Recopa 2026: así quedó la tabla de títulos internacionales

Hace 1 hora