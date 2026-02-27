Murió Darío Lopérfido, exfuncionario del gobierno de Fernando de la Rúa y exdirector del Teatro Colón

Murió a los 61 Darío Lopérfido, exfuncionario del gobierno de Fernando de la Rúa y exdirector del Teatro Colón. En 2024, había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) , enfermedad neurogenerativa, a fines de 2025 había publicado una nota donde contó su experiencia con la enfermedad: "Tener ELA es una mierda".

A pesar de su diagnóstico, Lopérfido participaba en el programa de la periodista Cristina Pérez, en Radio Rivadavia, en 2025 estrenó un ciclo de entrevistas y continuó su labor en la Cátedra Vargas Llosa. "La vejez me resulta odiosa; morir sin atravesar esa catástrofe humana, en cambio, me parece un alivio" , escribió en el artículo publicado en Seúl.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia, en los últimos meses su salud se había deteriorado como consecuencia de la enfermedad que padecía. " En mi caso, la ELA tardó un año en arruinarme un pie. Imposible meterle épica a eso. Por lo demás, no hay tratamiento dramático que sirva para explicar a familia y amigos que uno “la está peleando” ; la ELA es una enfermedad de una ordinariez insoportable", añadió.

Nació el 5 de junio de 1964, durante su extensa carrera, ocupó el cargo de secretario de Cultura de la Nación y luego secretario de Medios de Comunicación en la presidencia de Fernando De La Rúa . También ocupó un lugar en la jefatura de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en CABA, bajo el cargo de ministro Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. En el Teatro Colón, ocupó el cargo de director general desde febrero a diciembre de 2015.

"La ELA no te deja nada de glamour. Caminás pésimo, la voz se te vuelve de borracho y comés con el riesgo de que se te caiga la baba", aseguró Lopérfido. Ante el avance de la enfermedad comenzó a escribir todos los días "a mí me funcionan bien una mano y una pierna, lo que me permite trabajar, pero en casa, escondido. Una sola pierna que funciona es lo mismo que nada".

Darío Lopérfido familia 26-2-26

En cuánto a su pensamiento sobre la muerte, al identificarse como ateo expresó en el mismo texto escrito en Seúl: "Creo que cuando morimos sólo desaparecemos bajo la tierra o en cenizas. Con los millones de personas que mueren por día, es ilógico pensar que va a haber una clasificación de cada uno para su destino final. Game over es el momento en que uno deja de respirar. Todo termina ahí".

A los 54 años fue padre de Theo junto a Vinnie Blache Spencer en 2019, en sus reflexiones contó que evaluó junto a su pareja la eutanasia cuando empezó a estar mal por la enfermedad: "Me preguntaba qué era más traumático para Theo: un padre muerto o un padre deteriorado. Lo hablamos con mi mujer y vimos que todavía podíamos compartir algunas cosas, que valía la pena intentarlo".