Multan a diputada radical por manejar alcoholizada en Mendoza: "Se me complicó la vida por un asado"

El test de alcoholemia reveló que Dalmau conducía con 0,83 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando el máximo permitido en Mendoza es 0.50. La diputada fue multada y su auto fue retenido por los agentes de seguridad.

Las declaraciones de la diputada

Tras lo sucedido, Dalmau dio una entrevista a Diario Uno, en la que reconoció haber bebido unas copas durante una reunión con amigos pero aseguró que nunca se imaginó haber pasado el límite establecido.

“Venía de toda la semana trabajando a full con la campaña y el miércoles por la noche sentí que necesitaba juntarme con amigos para bajar un cambio. Éramos cinco y teníamos una botella de vino para el asado, y además una de nosotros no tomó alcohol. O sea que bebimos la botella entre cuatro personas”, expresó.

“La conclusión que saco es que ni me imaginé que podía dar positivo y ahora tengo un problema, porque uso el coche para llevar a mi hija a la escuela, me encuentro con una multa que pagar y no sé hasta cuándo me retendrán la licencia. Lamentablemente, se me complicó la vida por un asado”, agregó.