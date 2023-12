Movilización y reclamo de enfermeros en el Congreso tras el DNU de Milei

La explicación oficial de por qué Javier Milei no envió el DNU al Congreso

En la misma línea, una de enfermera del hospital Borda, aseguró que "como trabajadora de la salud me preocupa todo lo que impacte en la vida de las personas como la falta de trabajo, no tener acceso a la vivienda, no tener agua potable. Es caótico el tema de los aumentos de la prepagas va a hacer que colapsen los hospitales públicos".

Enfermeros Los enfermeros marcharon rumbo al Congreso.

Uno de los puntos del DNU golpean al sector de la salud, ya que permite el aumento de las cuotas de las prepagas a partir de enero, la modificación en la ley de medicamentos genéricos, abrió una etapa hacia la transición hacia la receta digital y también incluyó desregulaciones para la actividad farmacéutica.