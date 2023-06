Morales se desligó de la represión en Jujuy y reconoció que busca "nacionalizar el debate por los límites de la protesta"

"Hubo una fuerte intervención del Gobierno nacional. De nuevo, Milagro Sala está financiando el conflicto" , aseguró el gobernador en diálogo con Radio Mitre, quien, además, dijo que hubo "infiltrados" que no son de la provincia y que son de "organizaciones que fueron a participar". "Tendría que estar presa en el penal, no dando órdenes" , sostuvo.

"Acá se quiere replicar un modelo de violencia que nosotros vamos a rechazar. La nueva constitución va por más derechos", subrayó. "Garantiza el derecho a la manifestación pacífica, pero establece que el Estado regule ese derecho para que no colisione con otros. Está prohibido el corte de ruta. Me parece que este es un debate nacional que hay que dar. Cortar no es un derecho", explicó.

Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, había asegurado que los actos de violencia en la localidad jujeña eran una demostración de "cómo gobiernan y cómo gobernarían" ante un eventual triunfo de Juntos por el Cambio en las elecciones presidenciales. "Vaya a marchar a Washington o a Ginebra...", ironizó Morales. "El tema de los cortes tiene que formar parte de la agenda nacional", agregó.

Noticia en desarrollo.-

Gerardo Morales: “La reforma de la Constitución va por más derechos”

Represión en Jujuy: un adolescente de 17 años perdió un ojo por las balas de goma

Un joven de 17 años perdió un ojo por los balazos de goma que recibió durante la represión del sábado pasado en la provincia de Jujuy. Las 21 personas que permanecían detenidas tras las protestas fueron liberadas entre la noche del domingo y esta madrugada.

Mijael Lian Lamas resultó herido mientras cortaba el tránsito junto a otros manifestantes en la intersección de las rutas 9 y 52, a la altura de Purmamarca. Comunidades originarias y organizaciones sociales rechazan la reforma parcial de la Constitución provincial que fue aprobada por una Asamblea Constituyente.

"De repente empezaron a tirar piedras, a caer balas. Entre eso, le llegaron a él dos balas al ojo, y tiene otras balas más en el cuerpo. En total serían como ocho balazos que le llegaron, y dos le provocaron la pérdida del ojo", explicó la madre del joven, Inés Lamas, en diálogo con C5N.