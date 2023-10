Milei volvió a perder los estribos en una entrevista en vivo: "Me destrozan públicamente"

El descargo de Milei tras desequilibrarse en una entrevista: "Me tildan de loco"

Visiblemente estresado, el candidato de La Libertad Avanza comenzó a rascarse la sien y le reclamó a Trebucq: "¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar, a pesar de mis cambios de tono, para pedírselos de manera implícita".

Javier Milei Télam

El periodista primero intentó calmarlo y luego le concedió el deseo, pidiéndole a los trabajadores que estaban en el estudio que hicieran silencio.

"Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente. Y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando", explicó el libertario para justificar su reacción.

La periodista de C5N, Luciana Rubinska, analizó en el programa Turno Mañana, los dichos del libertario y los calificó repudiable. Además manifestó que "en los últimos años ha habido un avance significativo en cuanto a que se debe decir y que no".

Milei redobló su ataque contra la UCR: "El infierno está reservado para los neutrales"

El candidato presidencial de La Libertad Avanza apuntó contra los dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) que se diferenciaron de la postura de Patricia Bullrich de cara al balotaje del 19 de noviembre al señalar que "el peor lugar del infierno está reservado para quienes mantienen la neutralidad".

"Los que ahora se declaran neutrales son traidores. Los radicales ya se fueron con Massa, siempre fueron de Massa. Se unieron a Juntos por el Cambio para buscar un cargo", aseguró el libertario, durante una entrevista en el canal A24.

Además, respondió a las críticas de algunos dirigentes radicales, que lo calificaron como "un salto al vacío".

"El salto vacío es continuar con lo mismo. El salto al vacío lo hacen los tibios. El peor lugar de los infiernos es el que mantiene en la neutralidad en la inmoralidad", marcó.