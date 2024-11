Javier Milei y Victoria Villarruel volverán a mostrarse juntos en medio de la interna

La última vez que se los había visto juntos al Presidente y a la Vicepresidenta había sido en el mes de septiembre, cuando ambos funcionarios estuvieron presentes en la presentación del Presupuesto 2025.

El encuentro se da en medio de los rumores de interna, la cual se avivó después de que Villarruel viajara a Madrid para reunirse con María Estela de Perón, elogiarla y tomar la decisión de colocar un busto de ella en el Senado.

El presidente Javier Milei no dejó pasar esta situación y le lanzó un tiro por elevación al catalogar de "espantoso" al gobierno de la expresidenta María Estela Martínez de Perón, que fue homenajeada por la titular del Senado.

El mandatario dio un extenso discurso en el Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), en el marco del 47° aniversario de la Fundación Mediterránea. Allí, apuntó contra la gestión de la viuda de Perón, quien presidió el país entre 1974 y 1976, cuando fue derrocada por el último golpe cívico militar.

Milei Córdoba Fundación Mediterránea

Uno de los elementos que mencionó fue "un money overhand del doble del Rodrigazo, de María Estela Martínez de Perón, espantoso gobierno que implicó la Triple A y el Decreto de Aniquilamiento, más otras aberraciones adicionales, que sextuplicó la inflación y multiplicó por cinco la cantidad de pobres".

Milei ya había criticado directamente a Villarruel cuando su vice inauguró un busto de Isabelita en el Senado el 17 de octubre, en coincidencia con el Día de la Lealtad Peronista. "Yo no lo hubiera hecho, el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres, sino que todo lo contrario. No creo que haya llegado a ese lugar por sus méritos intelectuales y profesionales", expresó el mandatario en una entrevista con TN.

La arremetida de Milei contra Villarruel continuó: "Ahí hay un error, no solo eso, sino que además me parece que ser un Gobierno de las características de Martínez de Perón que derivó en el Rodrigazo, donde se quintuplicó la cantidad de pobres. Me parece que no es un modelo a seguir. Tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A", remarcó.

Por último señaló: "Durante su Gobierno se firmó el decreto de aniquilamiento. Cuando las fuerzas armadas y las de seguridad venían combatiendo a la guerrilla desde el año 69 con otros instrumentos. Desde mi punto de vista, yo no lo hubiera hecho, pero no somos manada. Ella tiene una visión de las cosas y yo no comparto. Si ella quiere poner un busto de Martínez de Perón en el Senado, es la casa de ella".

Lilia Lemoine volvió a disparar contra Victoria Villarruel: "Es la peor vicepresidente de la historia"

La interna en La Libertad Avanza no da tregua. La diputada Lilia Lemoine volvió a cruzar a Victoria Villarruel, al afirmar que "ya es la peor vicepresidente de la historia" y cuestionar la foto que se tomó con la exmandataria Isabel Perón en España.

Todo comenzó cuando un usuario de la red social X publicó: "Ninguna persona que idolatre a Isabel Perón me genera la más mínima confianza. Vengan de a millones". Inmediatamente, la diputada cosplayer le respondió: "Te banco. Va juntando porotos la vice. Hace rato se decidió. Ya es la peor vicepresidente de la historia".

También la comparó con Carlos 'Chacho' Álvarez, vicepresidente por apenas diez meses durante el gobierno de Fernando de la Rúa. "Peor que el 'Chacho', porque no llegó colgado de las bolas de De la Rúa", disparó Lemoine.