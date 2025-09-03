Milei: "No se olviden que el kirchnerismo se cargó la vida del fiscal Nisman"

3 de septiembre de 2025 Inicio
En el acto de cierre de su campaña, el presidente javier Milei acusó al kirchnerismo de impulsar la violencia como método político.

En su cierre de campaña electoral rumbo a las elecciones en la provincia de Buenos Aires en un acto en el partido de Moreno, el presidente Javier Milei apeló al insulto y la descalificación de la oposición llamando "miserables" e "inmundos" a los adversarios políticos y acusó al kirchnerismo de haber asesinado al fiscal Alberto Nisman.

En un contexto marcado por las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad que involucran a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por un intento de censura judicial que buscó frenar la difusión de sus audios, Milei procedió a descalificar las denuncias acusándolas de operaciones. "A ellos no les importa ensuciar porque están todos sucios.-dijo el Presidente, y agregó- Porque claramente te quieren llevar al barro. Son chanchos sucios",

"Pero cuando hacen todo ese tipo de operaciones y uno sigue luchando, entonces proceden a la intimidación física", dijo Milei y agregó: "Sin ir mas lejos días atrás, en Lomas de Zamora me tiraron un adoquín, y estábamos con Sebastián, con Espert, con Maxi, con mi hermana.... Podían haber matado a cualquiera, pero para ellos es trata de poder y si tienen que cargar con vidas humanas no les importa, no se olviden que en este kirchnerismo se cargaron con la vida del fiscal Nisman", dijo.

Tensión e incidentes en la previa del acto

La convocatoria también quedó atravesada por un cruce político entre Nación y Provincia en torno a la seguridad del evento. Desde La Libertad Avanza acusaron al gobierno bonaerense de “abandonar la zona”, mientras que el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, desmintió esas versiones y garantizó el operativo coordinado por la Policía provincial.

El acto se desarrolla en el club Villa Ángela, en la localidad de Trujui, que amaneció fuertemente vallada y custodiada por agentes de distintas fuerzas nacionales y provinciales. La provincia movilizó cerca de 500 policías bonaerenses, cinco veces más que los 100 solicitados por la Casa Militar.

Una hora antes del discurso de Milei se registraron incidentes entre vecinos que se acercaron a repudiar las políticas de ajuste del Gobierno nacional y militantes libertarios, acusados de provocar. Volaron piedras y botellas, y Gendarmería detuvo a un manifestante. También agredieron al productor de Cristian Mercatante, quien sufrió heridas en su frente tras recibir el impacto de un botellazo.

Faltando pocos minutos para las 19 horas, el Presidente partió desde la Quinta presidencial de Olivos rumbo a Moreno. Entre los oradores, están confirmados la primera candidata a concejala por La Libertad Avanza en Moreno, Rocío Maite; el intendente de Tres de Febrero y candidato

