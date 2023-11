Milei insistió con romper relaciones comerciales con Brasil y China: "No voy a ser aliado de los comunistas"

El candidato a presidente de La Libertad Avanza repitió los mismos argumentos que usó en el debate y confirmó que buscará estar alineado con "Estados Unidos, Israel y el mundo libre". "No quiero saber nada con aquellos que no respetan la democracia liberal", remarcó.

Milei participó de un encuentro con empresarios nucleados en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP) en el que volvió a apuntar hacia Brasil y China: "No quiero saber nada con comunistas, con aquellos que no respetan la paz, con los autócratas y los que no respetan la democracia liberal. Eso no quiere decir que ustedes como privados no puedan comercializar con China o Brasil".