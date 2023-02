Milei cerró su gira por la Patagonia con fuertes agravios y exabruptos contra otros sectores políticos

"La casta política está llena de delincuentes. Nosotros peleamos contra el Frente de Chorros, Juntos por el Cargo, la Coalición Cínica y La Camporonga. Hay fuegos de artificios, pero abajo son socios y los verdaderos enemigos de los políticos somos nosotros, los que venimos a decir que este modelo de la casta no va más", lanzó Milei desde el centro de la localidad neuquina.

También se refirió al crecimiento de su espacio. "Nos dijeron que éramos un fenómeno barrial, que una vez que entráramos en la Cámara de Diputados íbamos a desaparecer y miren donde estamos", destacó.

El diputado apuntó además contra Horacio Rodríguez Larreta, quien recientemente lanzó su precandidatura a la presidencia. Milei lo calificó de "siniestro".

El economista había iniciado su gira patagónica el sábado, con una caminata por Bariloche junto al aspirante a la gobernación rionegrina, Ariel Rivero.

La militante que reveló la entrega de cargos por favores sexuales en el partido de Milei denunció amenazas

Mila Zurbriggen, la exmilitante de La Libertad Avanza que reveló que en el partido de Javier Milei se otorgaban cargos a cambio de favores sexuales, denunció que recibió amenazas contra su persona.

"Recibí amenazas, no solo por redes sociales sino también a través de otras personas del frente o de mi entorno que vinieron a advertirme que me iban a querer ensuciar de toda manera, colocándome droga en un departamento o manchándome con alguna cosa", contó Zurbriggen en diálogo con Jorge Rial en Argenzuela.

"Me parece horrible que actúen de esa manera. Voy a denunciar cada una de las amenazas que sufrí en estos días", expresó la exmilitante libertaria.

Luego contó que quienes realizaron las amenazas lo hicieron con "viveza" para no dejar rastros. "Están siendo muy vivos porque no me amenazan por mensajes ni llamadas, lo hacen a través de terceros que no me cuentan quiénes son los que las hacen".

Por último agregó que el espacio La Libertad Avanza cuenta con "un ejercito de trolls muy grande" que en las redes sociales fue usado para atacarla.