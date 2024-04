Melconian le respondió a Milei tras sus burlas: "Sigue sin haber fideos ni tuco"

Luego de que el Presidente lo imitara en la cena de la Fundación Libertad, el economista ratificó que "no hay dólares". Aseguró que el Gobierno no apunta a una dolarización, sino a un "escenario de bimonetariedad".

Sin nombrarlo, Milei recordó la metáfora que el entonces asesor de Patricia Bullrich usó durante la campaña para ilustrar la falta de dólares. "Había uno que decía: 'No podés dolarizar, si no hay fideos y no hay tuco y me invitás fideos con tuco'. Se equivocó, pero es más fácil tirar volquetes de estiércol antes que reconocer el error", sostuvo.