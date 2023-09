Melconian cruzó a Milei: "No engrupas a la gente, no se puede dolarizar"

Carlos Melconian cruzó a Javier Milei y aseguró que "no se puede dolarizar". El eventual ministro de Economía de Patricia Bullrich acusó al candidato presidencial de La Libertad Avanza de "engrupir a la gente" y de no exhibir su plan económico. "Decí la verdad. ¿Cuál es tu programa ?", cuestionó.

En respuesta, Melconian subió un video donde le habló directamente al economista libertario. "Querido Javier, un gusto hablar contigo. Veo que has venido al debate. Ahora, te confundís. Alguien te dijo o vio la palabra 'dolarización' en un título de una nota y te zambulliste", ironizó.

"Quiero insistirte por enésima vez, no es las cuentas bien, las cuentas mal y todo eso que andás diciendo. Me invitás a comer fideos con tuco, voy y no tenés ni fideos ni tuco. Entonces, una vez más, para que te quede claro: no engrupas a la gente, no se puede dolarizar", sentenció el economista de Fundación Mediterránea.

"Eso es lo que acabo de decir y lo que vengo diciendo hace mucho tiempo, no tenés fideos ni tenés tuco. Entonces decí la verdad. También agregué, y no te lo contaron, que la dolarización o la bimonetariedad es un pedacito así de un programa y un plan. ¿Cuál es tu programa y tu plan?", cuestionó.