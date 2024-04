Maximiliano Pullaro: "Vamos a meter presos a quienes no nos dejan vivir en paz y a incautar y rematar sus bienes"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , advirtió este jueves que el Estado provincial meterá presos "a quienes no nos dejan vivir en paz" , además de "incautar y rematar sus bienes" , en una referencia directa a la lucha contra el narcotráfico en la provincia.

"Además de meter presos a quienes no nos dejan vivir tranquilos y en paz, sepan que el Estado les va a incautar y rematar los bienes adquiridos, productos de negocios ilícitos, y con esa plata vamos a resarcir a las víctimas y donar a instituciones de bien público para contener a los sectores más vulnerables de la sociedad", aseguró el gobernador santafesino durante una subasta de 40 vehículos decomisados al delito que se realizó en la ciudad de Rosario.