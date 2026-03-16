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¿Ahora sí? Apareció una nueva foto que reaviva el romance entre un histórico cantante y una actriz

Ambos llegaron juntos a un show y volvieron a encender las redes sociales por su posible relación, que todavía no quieren confirmar de forma oficial.

¿Fito Páez y Sofía Gala están juntos?

¿Fito Páez y Sofía Gala están juntos?

Freepik

Los rumores de romance entre Fito Páez y Sofía Gala cobran más sentido en las últimas horas luego de las imágenes de ambos en el Monumento a la Bandera en Rosario, lugar donde el artista brindó un recital gratuito para 300 mil personas. ¿Están juntos?

La actriz abrió el debate sobre la libertad creativa sin importar el género.
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Todo comenzó cuando Fito publicó una foto en Instagram con la actriz por su cumpleaños y le escribió: “Te amo”, a lo que ella respondió: “Te amo hasta el cielo”. En febrero, Fito se sumó en los teclados a la banda de rock de Sofía llamada Fea en Niceto Club.

Ante todo esto, Moria desmintió un romance: “Ellos se adoran. Son tribu, familia. La pareja es melómana. Divinos. Se adoran como amigos. Sofía tiene una cultura musical impresionante y ahora están como amigos de toda la vida. Divinos, divinos. Se adoran y yo lo adoro a Fito”.

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“No, pareja no son, qué sé yo. Habrán tenido algún contacto en algún momento del día. Pero ellos son muy especiales. Sofía está metida en su banda, en su Fea. Él la apoya mucho en todo lo que es música, son cariñosos. Son gente muy particular y yo los adoro y quiero lo mejor para mi hija y todo está bien”, agregó.

Sin embargo, en las últimas horas se volvieron a mostrar juntos en el recital gratuito en Rosario y se empezó a especular con un acercamiento mayor. Por el momento, ninguno de los dos protagonistas lo confirmó. ¿Se hará oficial?

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