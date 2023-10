Bullrich intentó justificar su acuerdo con Milei: "No es el cambio que queríamos, es el posible"

La excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, intentó justificar su acuerdo con Javier Milei de cara al balotaje luego de que la coalición opositora quedara al borde de la ruptura este miércoles. "No es el cambio que queríamos, pero es el cambio posible", sostuvo.

Respecto a las críticas que recibió desde otros sectores de JxC, Bullrich argumentó que "nosotros ganamos unas PASO, así que tenemos una legitimidad que no solamente es la de haber sacado el 24% de los votos en las elecciones, 6.200.000 personas que pusieron la fe en nosotros, sino además ganamos unas internas".

En cuanto a los dirigentes radicales, cuestionó: "Ellos dieron libertad de acción a su gente. ¿Por qué la decisión de ellos puede ser respetada y la que nosotros tomamos no? Yo estoy tratando de decirle a los 6.200.000 votantes que me acompañaron que tenemos dos alternativas: o continuidad del kirchnerismo o cambio", aseguró.

Milei Bullrich TN Captura de TV

"¿Es el cambio que nosotros propusimos? No, pero es el cambio posible", reconoció. En ese sentido, señaló que "todo lo demás no tiene ninguna importancia" y se limita a una "discusión de políticos, partidocrática, que a nosotros no nos interesa".

Consultada sobre las declaraciones de Gerardo Morales, quien aseguró que tanto ella como Mauricio Macri "se fueron de JxC", Bullrich afirmó: "Nosotros tenemos una representación en la sociedad. No creo que Gerardo Morales pueda decidir quién se queda y quién se va".

También dio detalles del acuerdo al que llegó con el candidato de La Libertad Avanza (LLA). "Las ideas que nosotros considerábamos malas y peligrosas las pusimos en un papel. Aclaramos que queremos que tanto el tema de los órganos como el de las armas y algunas dudas que habían quedado queden saldadas", expresó.

"Así quedó y así se avanza, buscando lo mejor para el país. Nosotros fuimos capaces de perdonarnos. En la historia ha habido muchos abrazos, como el de (Juan Domingo) Perón y (Ricardo) Balbín, y esos son los gestos que hoy necesita el país", concluyó.

¿Alianza electoral o nuevo espacio? Pinedo contradijo a Bullrich

El exsenador Federico Pinedo (Juntos por el Cambio) consideró que el acuerdo de un sector del PRO con el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei "trasciende lo electoral y da lugar a un nuevo espacio político opositor al kirchnerismo" pese a que existen "diferencias muy marcadas" con el economista libertario.

"El acuerdo trasciende lo electoral, sería un nuevo espacio que confronta con el kirchnerismo", explicó el exlegislador a Radio Rivadavia, donde además deslindó de responsabilidades en el pacto al expresidente Mauricio Macri y explicó que fue una decisión que tomó Patricia Bullrich.

Federico Pinedo Juntos por el Cambio Captura

Para Pinedo, el anuncio -que recibió el repudio de la Unión Cívica Radical y dirigentes del PRO como Horacio Rodríguez Larreta- se trató de "un pronunciamiento institucional político donde luego la gente hará lo que le parece".

"Si hay mucha gente del voto nuestro que vota la alternativa al kirchnerismo que es Milei, entonces veremos que hubo una representación correcta de esa gente; y sino, significa que seremos unos locos", definió y añadió: "Se puede ganar o se puede perder. Pero perder no es una cosa que indica que actuaste mal".