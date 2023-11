Mauricio Macri, tras la reunión con Javier Milei: "Dice la verdad y yo me emociono con eso"

Macri destacó entonces los dichos del presidente electo: "Milei dice la verdad y yo me emociono con eso. Si a mí me acusaban de practicar sincericidio, con él hay que multiplicarlo por 10. No encontré una mentira. Con la verdad se construye confianza. Milei tuvo una cantidad de votos informal porque la gente dijo que tenía razón".