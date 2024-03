Mauricio Macri felicitó el trabajo de Pullaro en seguridad: "Estás liderando una batalla muy difícil"

El expresidente se reunió con el gobernador santafesino en Rosario, desde donde expresó su apoyo a Javier Milei al asegurar que "solamente los necios no cambian ante esta situación".

Entonces, reiteró su respaldo al cambio que representa el gobierno de Javier Milei, para lo cual se refirió al índice de pobreza. "Cuando recuperamos la democracia, Argentina tenía el 6% de pobreza, hoy tenemos el 50 o 56%. Necesitamos un cambio, solamente los necios no cambian ante esta situación", lanzó.

Haciendo hincapié en la provincia que administra Pullaro, el expresidente aseguró: "siempre estuve cerca de los santafesinos porque son uno de los motores exportadores del país", al tiempo que lamentó la falta de infraestructura en los puertos provinciales y desafió al gobernador a "lograr bajar los impuestos".

Uno de los puntos fuertes de su exposición estuvo enfocado en la seguridad de la provincia y, en ese sentido, elogió la tarea llevada adelante por Pullaro: "Estás liderando una batalla muy difícil, que es recuperar la seguridad. Eso te trae libertad y sin libertad no hay capacidad de emprender, de desarrollarse, de progresar, porque lo que reina es el miedo".

“Hasta hace 90 días los presos tenían teléfonos celulares, pedían hasta comida por delivery, visitas íntimas en la cantidad que querían y de allí mandaban a matar y mandaban a extorsionar. Y nosotros, este gobierno que tuvo una determinación política fue que eso se termine desde el día cero”, señaló. "Pronto vamos a sentir que los narcos están patas para arriba", añadió.

En esa línea, advirtió: "No vamos a parar hasta que entiendan que tienen que dejar de mandar a cometer delitos violentos en la sociedad santafesina. Si eso no lo entienden lamentablemente cada día vamos a ajustar más las tuercas y no la van a pasar bien. Pero si lo entienden todo va a cambiar en la provincia de Santa Fe”.

Una vez finalizada la reunión, Macri reiteró sus elogios para el gobernador santafesino y comentó en su cuenta de la red social X: "Muy buena reunión hoy con Maxi Pullaro. Compartimos la visión sobre hacia dónde deben ir la Argentina y Santa Fe. Quiero felicitarlo por la valentía con la que está llevando adelante la gestión, especialmente en seguridad y el combate al narcotráfico".