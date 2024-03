Larreta se diferenció de Macri: "Estoy en contra de entregarle el PRO a Milei"

El ex jefe de Gobierno porteño rechazó "las propuestas de fusión" y "cogobierno" con La Libertad Avanza. "El PRO no apoya populismos, ni de izquierda ni de derecha", aseguró.

Mientras el expresidente Mauricio Macri suena como probable sucesor de Patricia Bullrich en la presidencia del PRO , el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se diferenció de su estrategia y aseguró que está "en contra de entregarle" el partido al presidente Javier Milei.

"Como criterio general, yo estoy en contra de entregarle el PRO a Milei, en contra de las propuestas de fusión, de cogobierno, no estoy de acuerdo. Que quede bien claro eso. Que después en el Congreso apoyemos las iniciativas del Presidente es válido", sostuvo este domingo.

En una entrevista con Clarín, Larreta marcó sus diferencias respecto a la conducción del espacio. "Creo y defiendo a fondo los valores constitutivos del PRO. Cuando lo creamos, era un partido para cambiar la Argentina sumando gente con vocación pública, que venía del peronismo, del radicalismo, de los partidos de centro", recordó.

En ese sentido, afirmó que "el PRO no apoya populismos, ni de izquierda ni de derecha" y "no tiene nada que ver con proyectos mesiánicos, con posiciones extremas". "Nos rompimos el alma para construir un Estado que funcione, que garantice buena salud. Es todo lo contrario a lo que plantea Milei", agregó.

Macri Larreta Horacio Rodríguez Larreta marcó sus diferencias con Mauricio Macri.

El ex jefe de Gobierno también consideró que "el cambio es el respeto, no querer seguir concentrando poder en el Presidente", y en esa línea señaló que "lo que antes era 678, que funcionaba como canal de agresión en el kirchnerismo, hoy es el Twitter del Presidente".

Consultado sobre la incorporación de Patricia Bullrich al gobierno de La Libertad Avanza, respondió que "no se puede ir en contra de los valores originales del PRO, traicionarlos y no honrarlos". "Es parte de esta iniciativa de la fusión con la Libertad Avanza con la que yo no estoy de acuerdo", subrayó.

Aunque respaldó el llamado de Milei a suscribir el Pacto de Mayo, Larreta aseguró que "no se puede llamar a un acuerdo genuino con la pistola sobre la mesa. Un acuerdo profundo y duradero solo surge del diálogo, de la escucha y del respeto por los que piensan diferente", concluyó.