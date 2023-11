Massa a Milei: "Esto es no es Macri o Cristina, es vos o yo"

En un debate caliente en la Facultad de Derecho de la UBA , el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa le expresó a Javier Milei que "esto es no es Macri o Cristina, es vos o yo" . De esta manera le pidió que no se pronuncie más sobre los expresidentes y hable sobre sus propuestas a la ciudadanía.

"No tiene sentido que sigas con las chicanas, esto no es entre Macri o Cristina, esto es vos o yo. Es así de simple. el 10 de diciembre uno de los dos tiene la responsabilidad de gobernar los próximos cuatro años y tiene que demostrar si está preparado, si tiene el carácter, si tiene la responsabilidad o no. No es Macri o Cristina: es vos o yo", manifestó el candidato de Unión por la Patria al libertario.