Massa aseguró que durante el macrismo "toda la plata del Estado se usó para obras en la Ciudad"

En ese contexto anunció que se están "construyendo 32 pasos bajo nivel, cinco de los cuales son en La Matanza y 9 sobre niveles, dos de los cuales son en La Matanza también". Además se está poniendo en marcha la electrificación de Belgrano sur, para los vecinos que "merecen viajar rápido y en condiciones de seguridad".

El ministro destacó la "piedra fundamental" que puso Cristina Kirchner en 2015 "que le daba origen a esta obra" ya que durante el gobierno de Mauricio Macri "se paró" y denunció que desde ese año hasta el 2019 no se invirtió en la Provincia porque "toda la plata del estado nacional, se usó para la Ciudad de Buenos Aires".

"Queremos que esta capital de la esperanza que es La Matanza deje de sentirse abandonada e ignorada a la ahora de la inversión publica", señaló. Y agregó: "Este túnel pretende mostrar que cuando trabajamos todos juntos, cada uno en comunidad, junto al gobierno provincial, municipal, y nacional podemos avanzar".

AHORA | El ministro Giuliano inaugura el nuevo paso bajo nivel de Laferrere en La Matanza.

Además, cuestionó a la oposición que "llaman a implosionar todo, como si no hubiera gente adentro" y dijo que al gobierno de Alberto Fernández "le tocó enfrentar una difícil", pero no se "esconde" atrás de las dificultades.

"La Matanza es la capital del peronismo y de la esperanza de los argentinos, es un símbolo de la Argentina que trabaja, produce, sale adelante, sueña y empuja", dijo Massa. En ese marco, recordó a "aquellos que llaman a implosionar todo, como si no hubiera gente adentro de esa casa que quieren derrumbar" y dijo que "el túnel y estas obras muestran que cuando trabajamos todos juntos podemos avanzar".

"Nos tocó enfrentar una difícil pero no nos escondemos, miramos de frente, ponemos el pecho y privilegiamos lo que necesita el pueblo por sobre aquellas cuestiones de la patria financiera", aseveró el postulante de Unión por la Patria.

Sergio Massa en C5N, tras la inauguración de los dos paso a nivel en La Matanza

El ministro de Economía destacó las obras que se vienen haciendo en el municipio y anunció que hay cinco tuneles "en construcción a punto de terminarse en La Matanza, dos estamos inaugurando hoy. Hay dos sobre nivel, una obra en marcha de electrificación del Belgrano Sur, que representa que 50 mil matanceros van a viajar rápido, mejor".

Además, contó que se pondrá en marcha "un centro de monitoreo de seguridad y la reparación de las 21 estaciones de La Matanza".

"Venimos de cuatro años anteriores que todos los túneles todos los viaductos se hicieron en la ciudad, ahora estamos reparando esos cuatro años de deuda en el Gran Buenos Aires. Con no solamente 32 bajo nivel sino además, muchos sobre niveles, en Merlo San Martín, Moreno", explicó.

Además, sostuvo "para nosotros el habitante del Gran Bs As merece sentir que vive en un lugar que se desarrolla que progresa con buen transporte para ir a trabajar y seguro".

Y agregó: "este es un viaducto que nos une, para aquellos que quieren dividir a la Argentina le respondemos con el tren que nos une, con los túneles que nos unen, desde este lugar que es capital de esperanza de trabajo de gente que sueña una argentina mejor como nosotros.

Por otra parte, habló del momento difícil que tocó gobernar "el ancla que presentó para la Argentina que Macri volviera al fondo, el ancla que representó la pandemia, después la guerra y ahora la sequía".

"Tengo en claro que la gente quiere un país que incluya, no un país que excluya, quiere un país con gobernantes que caminemos cara a cara, que sepamos reconocer los errores, que los abracemos, que les extendamos la mano y no que le gritemos y les digamos que 'si no hacen lo que decimos le vamos a mandar a la policía'", analizó.

Por último dijo: "Nosotros queremos abrazar a los argentinos, queremos decirle que la argentina de trabajo, de progreso, de desarrollo la podemos poner en marcha entre todos y que necesitamos a todos. Algunos quieren dividir la argentina, nosotros llamamos a la unión por la patria y en defensa de la patria que es la patria del trabajo, de los jubilados, de la obra pública, de la soberanía".