Maslatón: "Lamento la decisión de Cristina Kirchner de no ir a comicios"

Carlos Maslatón: "Lamento la decisión de Cristina de no ir al comicio"

La vicepresidenta Cristina Kirchner ratificó este martes que no será candidata a presidenta en las próximas elecciones por medio de una carta publicada en sus redes sociales . En su regreso a Duro de Domar , el abogado Carlos Maslatón expresó su opinión sobre la noticia.

"Como todos ustedes saben, yo que no soy kirchnerista en este ambiente kirchnerista, he manifestado que lamento la decisión de la vicepresidenta de no ir al comicio. Considero que fue un error político, pero son cuestiones personales políticas", indicó.