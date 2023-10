Más de 800 artistas y personalidades de la cultura y el espectáculo llamaron a votar por Sergio Massa

La iniciativa surgió desde un grupo de escritores argentinos que hicieron circular la propuesta y ya son casi un millar de firmas de literatos, dibujantes, artistas, fotógrafos, cineastas, músicos e intelectuales de la cultura local -pero también de otros países como la española Rosa Montero y el mexicano Juan Villoro- que se unieron en la solicitada.

Leonardo Sbaraglia, Nancy Dupláa, Pablo Echarri, Juan Minujín, Griselda Siciliani, Rita Cortese, Juan Palomino y Cecilia Roth están entre los más de 800 famosos que la firmaron.

El texto suma las rúbricas de Carlos Ulanovsky, María Sonia Cristoff, Juan José Cambre, Max Aguirre, Mónica Tarducci, Ana Gallardo, Gabriela Massuh, Pablo Ramos, Florencia Canale, Griselda Gambaro, Diana Bellessi, Luis Gusmán, Alan Pauls, Luisa Valenzuela, Adriana Lestido y Albertina Carri.

Sobre el hecho de ser convocada a sumar su rúbrica, Heker dijo: "Yo realmente no dudé un segundo en firmar la solicitada. En otra instancia, no hubiese votado a favor de Massa realmente, pero en este momento no se trata de si estás a favor plenamente o no. En este momento hay un enemigo muy claro y contra ese enemigo tenemos que pronunciarnos quienes queremos un país con justicia social", señaló la cuentista y novelista.

Por su parte, el dibujante e historietista Miguel Rep dijo a Télam, sobre la carta: "Es la total adhesión a la democracia, que a los tumbos pero persistentemente cumple 40 años y queremos, como pensadores, que no lo celebremos el 10 de diciembre con una fórmula detestablemente antidemocrática como la de Milei".

"Somos trabajadores de la cultura que valoramos la construcción de una sociedad más justa en todo sentido. Espero que este clamor aumente a medida que nos acercamos al balotaje. Yo seguiré trabajando día a día con mis dibujos y mi pensamiento. Ojalá la sociedad toda se movilice y ponga un freno a esa miserable dirigencia, de falsos anticasta que terminan aliándose a castas de minorías", afirmó el dibujante.

Otra figura que se pronunció sobre el documento público fue la cordobesa María Teresa Andruetto, quien dijo a Télam: "Mis posicionamientos son públicos, y no los hago de modo partidario, sino de un modo general más ideológico. Y lo que tenemos enfrente ahora es la pérdida de prácticamente todos nuestros derechos. No encuentro dificultad para tomar posición, lo veo tan gruesamente en blanco y negro como nunca, cosa que es tambien un pesar, de cómo hemos llegado a este punto donde un porcentaje muy alto de la población acuerda con perder derechos".

La cantante Lali Espósito, que había sido incluida dentro del escrito, desmintió en redes sociales tener vínculo alguno con la iniciativa. "No estoy en ese comunicado", fue el breve mensaje que compartió en su cuenta de X (ex Twitter).

Para quienes deseen ser parte de esta carta, pueden anotarse a través del sitio web oficial (https://form.jotform.com/233025370879662), donde también aparecen los más de 800 nombres.