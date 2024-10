Martín Tetaz aseguró que Juntos por el Cambio "no existe más" a nivel nacional

"Juntos por el Cambio en los lugares donde gobierna va a seguir existiendo, es un espacio electoral que va a funcionar a nivel local . A nivel nacional no existe más", sentenció el legislador.

Luego analizó que el espacio presidido por el expresidente Mauricio Macri atraviesa un problema “identitario” por su acercamiento con el oficialismo.

Martín Tetaz y Mauricio Macri Martín Tetaz cruzó al PRO, espacio presidido por Mauricio Macri, por su acercamiento a La Libertad Avanza.

"Medio que está comprometido a terminar en la elección al año que viene en la misma boleta que La Libertad Avanza", manifestó en una entrevista con Radio Rivadavia.

Al hacer un análisis sobre la actualidad social y política nacional, el legislador piensa que "a todos nos va bien, si a Milei le va bien. Es decir, a todos los espacios políticos no oficialistas nos va ir mejor si al Gobierno le va bien, pero por una razón simple: no tienen propuesta más allá de la discusión de la inflación”.

“Es una cuestión objetiva. No se hace infraestructura, no tienen un proyecto en educación, no tienen un proyecto en salud, creen que el Estado se tiene que retirar completamente de todo y tiene que ser el privado que resuelva”, agregó el diputado.

Para luego concluir: “Ponele que en diciembre anuncian el dato de inflación y es cero. Listo se terminó la inflación, pero ¿cómo se sigue?. Bueno, creo que ahí se acaba el poder de fuego de Milei y es donde se recupera lo otro”.

Presupuesto 2025: Javier Milei se reunió con gobernadores de Juntos por el Cambio para negociar apoyos

El Presidente se reunió el jueves 24 de octubre en Casa Rosada con los gobernadores de Juntos por el Cambio con el objetivo de discutir el Presupuesto 2025 en la previa al debate en el Congreso. Se retiraron sin emitir declaraciones. Además de hablar sobre el proyecto legislativo, los mandatarios provinciales le realizaron un pedido al jefe de Estado por mayor obra pública y rutas nacionales.

Luego del intercambio con los mandatarios provinciales del norte, quienes se comprometieron a garantizar su apoyo, el Presidente buscó acercar posiciones con los mandatarios dialoguistas, con los que inicialmente entabló negociaciones.

El cónclave contó la presencia de Jorge Macri (CABA); Leandro Zdero (Chaco); Ignacio Torres (Chubut); Gustavo Valdés (Corrientes); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

También participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.