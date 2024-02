Martín Menem criticó la maniobra de Ignacio Torres: "Fue un poco imprudente"

"Me parece un poco imprudente esta maniobra. A Nacho Torres la gente lo eligió para el cambio y escuchar que se va a aliar con el sindicalismo, que es lo que la gente no votó, para dejar sin petróleo al resto del país, no corresponde" , afirmó Menem en diálogo con La Nación+.

"La gente el 19 de noviembre votó ese cambio, en el que no estaban este tipo de maniobras, votó ajustar para terminar de una vez con la Argentina, Nación y provincias, que gastan más de lo que pueden recaudar", destacó.

Para Menem, debido a que "ha venido un Presidente que ha decidido terminar con los problemas que tenemos, vamos a ver muchas de estas disputas". "Pero la provincia no es ni Nacho Torres ni el gobernador anterior, tenían que pagar de esta manera, tenían que descontarle este dinero y ahí empiezan los tironeos", sostuvo el presidente de la Cámara baja.

Menem consideró que Milei recibió el país en una situación "caótica" y "desesperante" pero con el compromiso de terminar con estas situaciones en las provincias.

Javier Milei Martín Menem Redes sociales

"Estamos ante un cambio de era que los goberndores tienen que entender, tendrían que tener un poco más de prudencia porque el Estado no va a emitir un peso más para financiar el tesoro", subrayó.

Ignacio Torres, tras la amenaza de Javier Milei: "Yo no le tengo miedo"

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, le respondió al presidente Javier Milei, quien amenazó con meterlo preso si cumple con su advertencia de interrumpir la provisión de petróleo y gas, al anunciar: "Yo no le tengo miedo".

"Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias", escribió Torres en la red social X.

"Usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron. A mí me eligieron para defender los intereses de mi provincia, y así lo voy a hacer", agregó el mandatario chubutense.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/NachoTorresCH/status/1761205730915328373?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1761205730915328373%7Ctwgr%5E5b6e614bc5c4baff5ab2826783a3ef6d11cb394c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fc5n.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20wordcount20noneditable20width%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20liveblogallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1timestamp%3D17087707712154231&partner=&hide_thread=false Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias.

Usted tiene que gobernar para todos los argentinos,… https://t.co/jYKW8pahFG — Nacho Torres (@NachoTorresCH) February 24, 2024

Milei utilizó sus redes sociales para citar el artículo 194 del Código Penal, el cual indica que "el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años", algo que fue interpretado como una amenaza a Torres y el resto de los gobernadores.

Ignacio Torres: "Si el miércoles no está resuelto, se paran todos los yacimientos"

Tras el ultimátum de la provincia de Chubut al Gobierno nacional, el gobernador Ignacio Torres reiteró que si para el miércoles no está resuelto el envío de los fondos de la coparticipación "se paran todos los yacimientos", y aseguró no le importa si lo denuncian, le mandan gendarmería o lo meten preso.

"A mí me eligieron para defender los intereses de los chubutenses y lo voy a hacer. Me voy a hacer cargo de las consecuencias legales. Que me denuncien, que me manden gendarmería, que me metan preso, no me interesa. Si el miércoles no está resuelto, se paran todos los yacimientos. Es una decisión de todos los chubutenses, lo hablamos con todos los sindicatos y con las empresas", advirtió Torres, en diálogo con La Nación +.

"¿Por qué los chubutenses se tienen que quedar sin educación, sin salud y sin seguridad? El objetivo del Gobierno es matar a una provincia para disciplinar al resto", agregó.