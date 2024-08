Martín Menem criticó a Hacemos Coalición Federal por no dar quórum en Diputados: "Otros intereses"

En tal sentido, destacó que se iban a tratar varios temas durante la sesión. "Algunas mezquindades políticas hacen que algunos legisladores pongan por encima otros intereses. Estaban dadas todas las condiciones para llevar adelante varios temas, entre ellos el más importante y el que más hace mella, el del banco de datos genéticos", señaló.

Pichetto Miguel Ángel Pichetto preside el bloque de Hacemos Coalición Federal en la Cámara de Diputados. NA/Damián Dopacio

"Estaban las Madres del Dolor, entre ellas las madres de Lucila Yaconis, Ángeles Rawson, Lola Chomnalez" para presenciar la reunión los diputados iban a mantener sobre "un proyecto que había generado un acuerdo bastante amplio en toda la Cámara, habían venido desde muy lejos las mamás", agregó en esta línea.

Por otro lado, rechazó la visita de un grupo de diputados de La Libertad Avanza a genocidas de la última dictadura cívico-militar: "No lo hubiera hecho porque no comparto este tipo de actitudes". No obstante, advirtió que no puede "coartar las libertades de los diputados más allá de que puede ser atacable, a algunos les puede molestar, pero ratifico esto. No es la postura de la Casa Rosada".

La sesión que se cayó en la Cámara de Diputados

La sesión de Diputados prevista para este miércoles al mediodía se cayó por falta de quórum, luego de que los bloques de Unión por la Patria (UxP) y Hacemos Coalición Federal (HCF) no bajaran al recinto porque no hubo acuerdo en la comisión de Labor Parlamentaria, por lo que no se trató el repudio a la visita de diputados a genocidas y tampoco la resolución sobre la denuncia contra Alberto Fernández por parte de Fabiola Yañez por violencia de género.

Uno de los principales conflictos se relaciona con la visita de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) a represores de la última dictadura detenidos en la cárcel de Ezeiza. Mientras Unión por la Patria quería impulsar una comisión de investigación, el oficialismo acordó con la oposición dialoguista que la cuestión se limitaría a una expresión de repudio. Además, había una propuesta de Lourdes Arrieta, una de las legisladoras que estuvo en el encuentro con Astiz, que buscaba armar otra comisión de investigación.

En medio de este y otros desacuerdos, el bloque de Miguel Ángel Pichetto demostró su fuerza al no bajar al recinto. Tampoco se presentó el Frente de Izquierda parte de Innovación Federal (IF). Por parte de la Unión Cívica Radical (UCR) hubo tres ausentes con aviso: Gerado Cipolini por enfermedad, y Facundo Manes y Manuel Aguirre por licencia.

Al fracasar la sesión, tampoco pudo tratarse un proyecto de resolución presentado por UxP donde se exhorta a las "autoridades competentes" a investigar la denuncia por violencia de género que Yañez presentó contra el expresidente Fernández para "esclarecer los hechos" y "determinar responsabilidades".

También expresa la "profunda preocupación" del bloque ante la denuncia. "En este sentido, corresponde reafirmar nuestra convicción política respecto a que en estos casos siempre le creemos a la víctima", remarcaron.