Martín Lousteau: "Tengo miedo de que esto termine en una dolarización""

El presidente del Comité de Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau , apuntó contra el gobierno de Javier Milei y su gestión económica al puntualizar sobre dolarización: " Es evidente que hay un camino pavimentado para dolarizar . Veo que ahí hay un riesgo. En las cosas que más me preocupan son las irreversibles. La dolarización es un camino irreversible, extremadamente gravoso para la Argentina".

Bajo la misma tónica, el economista afirmó que de aquellos "países pequeños" que dolarizaron su economía, enumerando como ejemplos a Panamá, Ecuador o Hong Kong, "ninguno pudo salir" . "No tenés países grandes, que compiten con Estados Unidos en términos de cierta producción agropecuaria, que estén dolarizados", explicó el economista en el stream Gelatina.

En un contexto de creciente beligerancia entre el Gobierno y el radicalismo, el exministro de Economía no tuvo pelos en la lengua y acusó al Gobierno de no tener "un plan de estabilización" y de impulsar "un aumento de impuestos, de tarifas y una enorme licuación de los ingresos" que afectó "particularmente a la clase media y baja".

Al referirse a la coyuntura política tras el fracaso de la Ley Ómnibus, con los recientes cruces entre el Presidente y mandatorios provinciales, Lousteau consideró que Milei "quiere que los gobernadores estén siempre con la soga al cuello", y afirmó que esta es la forma que tiene "para construir primacía política". "Milei tiene el sueño de la casta propia. Si los tucumanos se dan vuelta y lo votan 'no son casta', pero si no se hubieran dado vuelta 'son casta'. Las mismas personas", añadió, irónico, el dirigente.

Ante los rumores de un posible cogobierno entre LLA y el PRO, el senador radical calificó como "una estafa electoral" a los votantes estas especulaciones y remarcó que el partido fundado por Mauricio Macri que el PRO se está "asumiendo como un partido de derecha" al acercarse a los libertarios. "Llevaste un binomio presidencial y resulta que son parte del mismo gobierno. Hubieran ido a una PASO con Milei. Hay un montón de nosotros que reaccionamos a eso, nosotros no estamos para eso", remarcó el economista.

Conociendo las repetidas críticas al radicalismo por su acercamiento y cooperación con el Gobierno a pesar de los embates del Presidente hacia el partido centenario, Lousteau admitió la existencia de "tensiones" y "miradas distintas" en términos políticos con el presidente del bloque radical de la Cámara de Diputados, Rodrigo De Loredo.

"No me gusta el radicalismo de 'nosotros queríamos ayudar'. Nosotros defendemos ciertas cosas. Mayores impuestos al valor agregado, las pymes y las exportaciones no. ¿Cagar a los jubilados? ¿Realmente?", cuestionó el dirigente. "Tenemos que decir qué queremos que pase en el país, construir con los cinco gobernadores y los 500 intendentes una fuerza política que pueda ofrecerle eso a la sociedad. Hay que sostener el centro frente a las tensiones", concluyó el senador.