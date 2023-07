Martín Lousteau: "Jorge Macri no quiere debatir ni dialogar"

En diálogo exclusivo con C5N, el legislador reconoció que "hay un sector de la coalición, específicamente del PRO que se encierra y cada vez es más sectario. Veo con preocupación que usen un tono agresivo y descalificador, sin intenciones de incorporar la mirada del otro. Hay mucha agresión solapada, de la cual muchos no se hacen cargo. Tenemos que salir de eso en general.".

Para ello citó el ejemplo de Santa Fe, donde Maximiliano Pullaro se impuso en las PASO: "Miren lo que pasó con Carolina Losada. Ganó alguien que tiene una mirada más amplia para resolver los problemas de la provincia, para hacerle la vida más cómoda".

Es por eso que describió a su espacio y señaló: "Tenemos una lista que hay gente del PRO, GEN, Coalición Cívica, 100 barrios, el socialismo. Buenos Aires una ciudad heterogénea y si no somos capaces de verlo desde ahí, no funciona la vida en comunidad".

Asimismo, respondió sobre los reiterados ataques relacionados a su pasado dentro del kirchnerismo. "Mi pasado es público, a veces algunos tratan de ocultar el de ellos, pero yo siempre defendí la misma mirada. Lo gracioso es que si quieren que sea diputado, senador o me ofrecen la embajada de EEUU no es un problema para ellos", concluyó.

Interna caliente en JxC: el picante cruce de Jorge Macri y Martín Lousteau

El precandidato a jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se comparó con su contrincante en la interna de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, al señalar que "el porteño busca gente con experiencia de gestión".

"Yo traigo eso a la mesa. La experiencia de saber conducir equipos, de haber gobernado una ciudad que, aunque es más chica, tiene perfiles y realidades similares a las de la ciudad de Buenos Aires", manifestó en una entrevista con Noticias Argentinas.

Sobre la disputa dentro del espacio por la Ciudad, el exintendente de Vicente López señaló: "La gente espera que nosotros resolvamos la internas lo mejor posible, o sea, con un buen nivel de convivencia. Tampoco al porteño le gusta que le impongan candidatos a dedo. Hoy estamos en un momento donde es natural que se de una competencia entre el PRO y la UCR, con cada uno de nuestros aliados también. Expresamos dos miradas distintas de la Ciudad".

En relación al reclamo por un debate público que le realizó Lousteau, respondió: "Que él hable de lo que quiera. Yo voy a hablar de lo que tengo ganas, que son propuestas para los porteños".

"Me lo cruzo ocasionalmente, no es una persona con la que tenga relación. No hemos compartido ámbitos comunes de trabajo. Hemos hecho algunas acciones en la Ciudad, pero no es alguien con quien tenga relación. Por lo tanto, no es alguien con quien voy a levantar el teléfono para dialogar", añadió.

Cuando tuvo que definir a su rival, Macri indicó que "es el candidato de la UCR, punto". "Yo rescato haber sido el candidato de síntesis del PRO", concluyó.