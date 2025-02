Martín Lousteau denunció presiones para el rechazo de la conformación de la comisión investigadora del escándalo critpo

"Empieza a haber presiones para que no se cree una comisión, para encontrar distintas alternativas para que no haya comisión. Bueno la verdad a mí me parece muy llamativo", expresó Lousteau minutos antes de que la Cámara alta rechace la iniciativa que buscaba investigar el rol del Presidente en la estafa cripto.

Acto seguido el senador parafraseó Domingo Faustino Sarmiento para señalar que las comisiones investigadoras son muy importante para la defensa de la institucionalidad. "Cuando empieza todo este ruido le hace mal a la institución presidencial, le hace mal a la República, le hace mal a la Argentina en el exterior nos hace mal a los argentinos en todos lados", manifestó.

Ante esa situación señaló que es importante que el Gobierno dé explicaciones en el Congreso. "¿No quieren que los funcionarios vengan a explicar de qué se trata y sepamos si es cierto o es mentira lo que dice? ¿No queremos que los encargados de cobrar por reuniones con el Presidente vengan acá para que sepamos si es cierto o no? ¿No queremos eso en la Argentina? Yo creo que eso le haría muy bien a la democracia".

Unión por la Patria cuestionó a los senadores de la UCR que votaron en contra de la conformación de la comisión

La senadora de Unión por la Patria Juliana di Tullio cuestionó a los senadores de la UCR por haber votado en contra de la comisión investigadora del presidente Milei.

"Un solo voto faltó para que la comisión investigadora al Presidente de la nación por la estafa que perpetró delante de todos los argentinos sea aprobada hoy. ¿Quién presentó el proyecto? El bloque de senadores de la UCR. ¿Quién votó en contra? Los senadores y senadoras de la UCR. El bloque completo de senadores de Unión por la Patria votamos a favor", indicó en su cuenta de X .