Martín Guzmán, sobre el Presupuesto 2025: "La prioridad no está en mejorar la vida de la gente, sino de los acreedores"

El Gobierno apuesta a una recesión para que la inflación baje

En la misma línea, el ex titular del Palacio de Hacienda entre diciembre de 2019 y julio de 2022 se refirió al rumbo que emprendió la gestión de La Libertad Avanza: "La prioridad no está en mejorar la vida de la gente, la prioridad está en mejorar la vida de los acreedores de la Argentina, de los bonistas. El Presidente dice que va a hacer el ajuste, si no alcanza recorta más gasto, pero no se sabe donde lo hará".

Más allá de que Elon Musk escriba un tuit y lo haga más famoso a Milei, la plata no la traen. ¡No llegan inversiones!

Durante la entrevista con Gustavo Sylvestre, Guzmán advirtió sobre las complicaciones que podría afrontar el Gobierno y el país en el futuro a corto y mediano plazo: "Hay vencimientos de deuda que al Gobierno se le va complicando hacer frente porque no tiene acceso al mercado de deuda. Esa es la deuda que tomó el Gobierno de Juntos por el Cambio, con Caputo como ministro de Finanzas, y es la que nosotros reestructuramos. Si hubiese confianza, se refinanciaría ahora. Eso es un fracaso frente al mercado".

"El Gobierno recurre a la mentira, da números que son falsos"

El mandatario Javier Milei volvió a insistir con su teoría de que "recibió la peor herencia de la historia" tras el gobierno de Alberto Fernández. Luego, tras vetar la reforma jubilatoria, indicó que los haberes crecieron: "El Gobierno recurre a la mentira, da números que son falsos. Parece que no hay problemas. Con las jubilaciones, el propio ministro de Economía dio cifras falsas, que fueron refrendadas en redes por el Presidente, diciendo que las jubilaciones mínimas habían crecido. Los números dicen que cayeron y hay gente que no puede pagar un alquiler, no tiene alternativa, está indefensa".