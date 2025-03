Martín Guzmán cruzó al Gobierno por el DNU del acuerdo con el FMI: "La razón es que no tiene apoyo político"

El exministro de Economía cuestionó a la administración de La Libertad Avanza por no girar un proyecto de ley sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y utilizar un decreto de necesidad y urgencia.

El exministro de Economía Martín Guzmán cuestionó al Gobierno luego de que anunciara que emitirá un decreto de necesidad y urgencia (DNU) con un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y lo remitirá al Congreso , y advirtió que el motivo es que la administración de La Libertad Avanza "no tiene el apoyo político suficiente en el Senado para tomar más deuda externa para volver a reventarla en el mercado cambiario".

"Por eso es tan importante que un gobierno de turno tenga que tener autorización del Congreso vía una ley especial para endeudarse con el FMI (Ley 27.612, Art. 2). Que el Congreso vea las condiciones y los usos que se le pretenden dar al endeudamiento, y decida si esa deuda le va a servir a quienes representa: a nuestro pueblo y nuestras provincias", enfatizó en esta línea.

En tanto, cuestionó el envío de un DNU al Congreso sobre el acuerdo con el organismo financiero: "La verdadera razón por la que Caputo y Milei se quieren saltear al Congreso con un DNU no es la urgencia. Es muy sencillo de entender esto: cuando hay un acuerdo entre el Gobierno y el staff del FMI para un préstamo, pasan cerca de 3 semanas hasta que el directorio del FMI lo aprueba".

Martín Guzmán

"¿Cómo es que habría urgencia para eludir al Congreso pero no al directorio del FMI, si se toman el mismo tiempo en definir la aprobación o rechazo del préstamo? Para entender la verdadera razón, no hace falta más que escuchar la confesión de Caputo: el Gobierno no tiene el apoyo político suficiente en el Senado para tomar más deuda externa para volver a reventarla en el mercado cambiario", aseveró Guzmán.

En este marco, el exministro de Economía subrayó la evaluación del FMI sobre el apoyo político a un pedido de un préstamo al Gobierno: "El apoyo político amplio es justamente una de las condiciones que el FMI tiene que considerar como cumplida para poder otorgar un préstamo de la magnitud que el gobierno argentino está pidiendo (criterio de acceso excepcional #4)".

"O sea que si le presta igual al país con Caputo y Milei eludiendo al Congreso por la falta de votos, el FMI prestaría en violación flagrante de sus propias reglas. No debería sorprenderle al FMI que en el futuro el pueblo argentino repudie esa deuda por ilegítima en ese caso", marcó acerca de la reacción de la población.

"Para que quienes durante los últimos 15 meses acumularon una potencial fortuna en USD con la bicicleta financiera puedan realizar esas ganancias, solo falta que le vendan los USD (que el Gobierno los conseguiría con este nuevo endeudamiento) para cambiarlos por los activos en pesos que tienen en su cartera; y que después sea el pueblo quien paga la cuenta. En 2024 la pagaron principalmente los jubilados, y en los años que se vienen van a ser sus hijos y nietos", alertó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/martin_m_guzman/status/1898803652468339064?s=46&t=i3wDy7QOWIVFTtv4wr9leA&partner=&hide_thread=false Los endeudamientos con el FMI afectan a cómo vivimos durante décadas. Hoy el país sigue pagando las consecuencias del endeudamiento brutal de 45 mil millones de USD con el FMI de 2018 que Caputo usó para reventar en el mercado cambiario, dándole salida muy ventajosa a los… pic.twitter.com/ydthI8aVsW — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) March 9, 2025

Qué dice la Ley Guzmán aprobada en 2021 sobre los futuros acuerdos con el FMI

La "Ley de Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública" es una normativa impulsada por el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, que fue aprobada por el Congreso en 2021 y tiene como objetivo principal establecer un mayor control legislativo sobre el proceso de endeudamiento del país con organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Surgió en respuesta a la deuda contraída por el gobierno Mauricio Macri en 2018, cuando Argentina acordó un préstamo con el FMI por u$s44.000 millones sin intervención del Congreso.

La ley establece que el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera, y con prórroga de jurisdicción, requerirá autorización del Congreso. Asimismo, los acuerdos futuros con el FMI deberán también ser aprobados por el Parlamento, garantizando así una mayor transparencia y debate público sobre estas decisiones.

En el Artículo 2º, la ley indica que "todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente".

Con la normativa se buscó evitar que futuros gobiernos asumieran compromisos financieros internacionales sin la aprobación legislativa, reduciendo el riesgo de sobreendeudamiento y asegurando que el proceso sea discutido democráticamente.