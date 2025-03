Javier Milei reconoció qué el acuerdo con el FMI debe pasar por el Congreso por la "Ley Guzmán"

Ante la consulta si esos fondos no serán utilizados para operar sobre el tipo de cambio, Milei reiterar su concepto sobre que la inflación es "siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea porque cae la demanda, porque sube la oferta y eso hace que el poder adquisitivo del dinero caiga y todos los precios expresados en unidades monetarias suben; y el tipo de cambio es un precio más de todos esos".

Luego puntualizó: "Nosotros esos fondos que recibimos los vamos a utilizar para pagarle la deuda, parte de la deuda que tenemos con el Banco Central, que el Tesoro tiene con el Banco Central. De esa manera, el activo del Banco Central se fortalece, y dada la base monetaria y dados los pasivos monetarios, el patrimonio neto del Banco Central mejora. Eso hace que el nivel de precios de largo plazo caiga y por ende la tasa de inflación subyacente que tiene la economía caiga. Es decir, es una forma de terminar con el problema de la inflación en Argentina".

Y continuó: "El tema es que yo le digo que la deuda bruta no sube. Porque estoy usando deuda para cancelar deuda. Ese es el primer punto. Si usted quiere, la deuda externa, tampoco aumenta. Porque así como está entrando esa deuda externa también están los fondos, con lo cual la deuda externa neta no aumenta. Pero esto es muy interesante, porque qué podría decir el típico político empobrecedor argentino: no, bueno, pero la deuda neta está subiendo. Ahora sabe que si usted dice que la deuda neta está subiendo significa que no están reconociendo como deuda la base monetaria... esto quiere decir que están diciendo implícitamente que le quieren romper el totó a los argentinos con la inflación".

Consultado sobre los plazos del acuerdo, MIlei señaló que en los próximos días estarán enviando el programa al Congreso y después vendrá la aprobación del board y una vez que esté eso llegan los fondos. Luego desmintió que la decisión de enviar el acuerdo al palacio legislativo haya sido una exigencia del FMI sino que se trata de cumplir con la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública sancionada en 2021. “Eso tiene que ver con nuestro sistema jurídico: desde que Guzmán puso esa Ley hay que hacerlo.

"Cuando vos vas a jugar un partido de fútbol, cuántos son… once, ¿Podés poner 15, cuántos arqueros podes tener…? Las reglas del juego son las reglas del juego. Yo juego en la cancha que existe", concluyó .