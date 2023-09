María Eugenia Vidal advirtió que un hipotético gobierno de Milei sería "un salto al vacío"

En diálogo con Radio La Red, Vidal rechazó la postura de los que piensan que el momento actual del país es peor en la comparación contras etapas: "Los que creen que estamos peor que en la híper o en el 2001, no saben lo que es estar peor. Los de mi generación sabemos lo que es estar mucho peor, ahora estamos mal".

La diputada rememoró de esta manera su experiencia en el Gobierno de la Alianza y un período de los expresidentes Raúl Alfonsín (1983-1989) y Carlos Menem (1989-1999) en el que "cambiaban los precios dos o tres veces por día".

Por otro lado, fue consultada sobre el motivo por el cual los votantes tendrían que elegir a Juntos por el Cambio en las próximas elecciones y señaló que esa coalición "corrigió y aprendió cosas" y advirtió que si no se elige "el equipo correcto" se puede estar "mucho peor". "El salto al vacío no es gratis, el 'rompamos todo' es un precipicio que no termina más, con un fondo muy duro", añadió.

En tanto, Vidal hizo alusión a su relación con el exmandatario Mauricio Macri, quien hace un mes la cuestionó por haber "desdibujado su perfil", tras hacer público su respaldo al jefe de Gobierno porteño y por entonces candidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, en desmedro de la vencedora en la interna, Patricia Bullrich.

"Ya está, ya pasó. Yo tomé mi decisión de expresar mi voto en libertad. Puedo entender que haya personas de mi espacio que no les gustó. Pero eso ya terminó, los argentinos eligieron que quieren que el liderazgo de Juntos por el Cambio lo tenga Patricia", remarcó sobre Bullrich.

Asimismo, acerca de si tendrá algún rol en un hipotético gobierno de la exministra de Seguridad, manifestó que "no es momento para especular" y que "primero tenemos que ganar" en las elecciones del 22 de octubre. "Tengo dos años más de mandato en el Congreso. Patricia sabe que puede contar conmigo para lo que necesite, pero no creo que sea momento para especular ni plantear ningún reparto de cargos", señaló.