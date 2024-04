Madrugada caliente en Diputados: el picante cruce entre Gerardo Milman y Germán Martínez por el atentado a CFK

Embed - Diputado Milman, Gerardo - Sesión 29-04-2024-

A continuación, pidió la palabra el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien le retrucó: “Recién se dio algo que no se puede dejar pasar. Esperaba muchas cosas del diputado preopinante (por Milman) pero no que se manifieste kantiano. Y Kant decía, en su imperativo categórico, que había que obrar de tal manera que la propia acción pudiera transformarse en una máxima universal. Lo que usted hizo con Cristina Fernández de Kirchner no se puede constituir en ninguna máxima universal”. Martínez se refería al hecho de que la Cámara Federal porteña ordenó el secuestro de los teléfonos celulares que el diputado Milman no entregó a la Justicia en el marco de la investigación por el intento de asesinato a la ex presidenta.

Embed Picante cruce entre Germán Martínez y Gerardo Milman durante el debate de la Ley Bases en Diputados pic.twitter.com/Vg2WoTcEV6 — Dani Olmedo (@daniolmedo_ok) April 30, 2024

Milman volvió a pedir la palabra y dijo: “He sido aludido obviamente adjudicándome un hecho que no existe en la justicia, una de las cuestiones de la libertad es la División de Poder, la Justicia es la que determina la inocencia o la culpabilidad de las personas”, dijo Milman. Y agregó: “Si el diputado de Santa Fe tiene alguna prueba, que denuncie en el expediente, porque no estoy imputado, no estoy procesado y mucho menos condenado”