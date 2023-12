Madres de Plaza de Mayo repudió el protocolo de Bullrich: "Violento, inconstitucional y fascista"

"Con la medida, el Gobierno asume para sí facultades que son propias del Poder Judicial, violando las garantías mínimas que distinguen a un sistema democrático de una dictadura. Además, consagra el espionaje contras las organizaciones sociales, políticas y sindicales con el pretexto de la seguridad pública", expresaron las Madres.

En el documento, sostuvieron que "la única inseguridad es la que el Gobierno ha decretado con las medidas económicas y el proceso hiperinflacionario que estas han desatado" y que la resistencia popular "será incontenible y, tarde o temprano, se expresará en las calles".

"Las Madres llevamos 2383 marchas pacíficas, pero profundamente políticas, en la Plaza de Mayo, cada jueves. Seguiremos allí hasta que el pueblo sea feliz como querían nuestros hijos. Hoy más que nunca, decimos: ¡Pará la mano, Milei! ¡Ni un paso atrás!", cierra el comunicado que también lleva la firma de las filiales de Mar del Plata, Mendoza y Tucumán.

De esta forma, manifestaron su rechazo al protocolo "para el mantenimiento del orden público" que fue presentado el pasado jueves por Bullrich.

Patricia Bullrich defendió el protocolo antipiquetes

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el protocolo antipiquetes que entró en vigencia este viernes y aseguró que "el primer día va a ser difícil, pero se va a hacer" cumplir porque desde el Gobierno de Javier Milei "estamos decididos a hacer respetar la ley y el orden".

La funcionaria se refirió a la movilización prevista para el próximo miércoles, en el aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, donde las fuerzas federales trabajarán en conjunto con las de la Ciudad de Buenos Aires. Advirtió que quienes participen "no pueden cortar la calle" y deberán expresarse "por la vereda".

"El primer día va a ser difícil, pero se va a hacer. Estamos decididos a hacer respetar la ley y el orden; generan libertad y la libertad genera progreso. Lo único que hemos hecho con este protocolo es justamente ordenar y que las personas sepan qué consecuencias van a tener si cortan la calle", afirmó este sábado a Radio Mitre.

En ese sentido, reiteró que "el que corta, no cobra el plan". "No va en contra de nadie, no es contra una persona o una organización. Es avisarle a las personas que están en una situación de cobro de un plan que mientras se les dé van a tener que cumplir determinadas normas", sostuvo.