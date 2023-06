Luis Juez no acepta la derrota y ahora denunció que sus oponentes "repartieron droga" a cambio de votos

Ante esa declaración, el periodista Eduardo Feinmann lo interrumpió para preguntarle si tenía pruebas de lo que estaba diciendo, a lo que el senador respondió: "Yo soy abogado penalista. Me contaron que el sábado hubo una Reunión con barra bravas de los clubes más importante de Córdoba"

Más temprano, en una entrevista radiofónica Juez dijo que "a los tramposos no les acepta nada" y que si el gobernador electo Martín Llaryora quería ser felicitado debía "haber hecho las cosas como corresponden".

Exclusivo: habla Luis Juez tras las elecciones en Córdoba

"Los tipos diseñaron un esquema de escrutinio, le preguntamos si lo tenían probado y dijeron que lo iban a probar en la elección. Ahora estamos discutiendo 57 mil votos. Vamos a contar los votos uno por uno", agregó el senador.

La molestia de Juez radica en la demora que tuvo la carga de datos, que a las 2 de la madrugada se había alcanzado recién el 90% del escrutinio, algo que el Tribunal Electoral provincial atribuyó a "fallas" en la conectividad y en el sistema de transmisión de datos pero garantizó "la transparencia desde el minuto cero".

La respuesta de Llaryora

Por su parte, Llaryora sostuvo que las dudas por el escrutinio "es un tema terminado" y que las demoras en la carga perjudicó "a todos los cordobeses" pero "especialmente" a su partido. "¿Por qué tengo que dar explicaciones cuando gané?", se quejó Llaryora en declaraciones a La Nación+.

Además, repudió el planteo de Juez y señaló que "es así desde siempre", en referencia a que en 2007, cuando su Frente Cívico perdió ante Schiaretti por un punto porcentual, tampoco había aceptado la derrota.

"A mi me tocó perder dos veces. Cuando me toca perder soy una persona leal, honesta, agarro el teléfono y saludo al que me ganó. La elección definitiva va a terminar así. Nosotros estamos enojados porque no nos reconocieron un triunfo totalmente legitimo", agregó.