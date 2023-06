Luis Juez, mal perdedor, reconoció la derrota en Córdoba: "A los tramposos no les acepto nada"

"Yo soy buen perdedor cuando me toca perder bien", expresó Juez.

Finalmente, Luis Juez reconoció los resultados del domingo en las elecciones de Córdoba . Con el 94% de las mesas escrutadas, el candidato a gobernador por Juntos por el Cambio sacó 39,76% de los votos y cayó por 3 puntos de diferencia ante Martín Lloryora, candidato de Juan Schiaretti por el oficialismo, quien obtuvo el 42,76%. En una postura de mal perdedor, el senador expresó: "A los tramposos no les acepto nada".

Pese a la ventaja de Llaryora, Luis Juez adelantó que esperará el final del escrutinio: "El partido no terminó"

"A los bandidos no les reconozco nada, me hubiesen llamado anoche, me hubiesen dicho cómo era el tema, hubiesen hecho las cosas como corresponde", sostuvo Juez en diálogo con Radio Mitre de Córdoba, quien cayó por tercera vez en el intento de ir por la gobernación provincial.