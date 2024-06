Luis Caputo: "Si esto sigue así, al final de nuestro mandato vamos a reducir el 90% de los impuestos"

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció ante empresarios de la construcción que "el norte del Gobierno" es la baja impositiva: "Si esto sigue así, al final de nuestro mandato vamos a reducir el 90% de los impuestos" . Además, el titular de la cartera se mostró optimista con la realidad del país: "Logramos que el paciente no se muera y estamos en franca recuperación” , expresó.

Luis Caputo ratificó que "el norte del Gobierno" es la baja impositiva "si se sigue por este camino" y convocó a los empresarios: "Esto se revierte con ustedes apoyando el modelo". pic.twitter.com/mshUIJnW7s — Corta (@somoscorta) June 25, 2024

Por otra parte, Caputo apuntó contra el gobierno de Alberto Fernández: "Cuatro años más de kirchnerismo nos llevaban a Venezuela. Después de 20 años de desastre y de 100 años de hacer las cosas mal eso tiene sus consecuencias. Milagros no se pueden hacer y es una de las razones por las que los países tratan de no hacer macanas, porque salir de esas macanas no es gratis, como siempre heredamos lo peor de las tres crisis”, señaló el titular del Palacio de Hacienda.

Además, respaldó la política monetaria del Gobierno y celebró los números de mayo: "Hubo que tomar medidas dolorosas pero que eran absolutamente necesarias. Tuvimos récord de superávit fiscal, la inflación cayó a la mitad de lo que fue en abril para los que decían que no se podía bajar del 7%”, recordó.

En medio de la crisis del sector y con la obra pública paralizada, Caputo remarcó sobre los principales problemas del sector. “La prioridad, como dije, era llegar al equilibrio fiscal. Todos los problemas de la Argentina siempre se originaron con el ahogo impositivo, exceso de deuda, emisión monetaria, inflación y suba de dólar. Ya no se podía emitir y financiar”, marcó el funcionario.

“En el caso de la obra pública en particular, recibimos 2.700 obras, de las cuales el 77% eran por convenio y obras menores, como un cordón cuneta en Santiago del Estero, un techo de una pileta en algunas otra provincia, baños en un cementerio. ¿Qué tiene que hacer Nación con esas obras? Eso no es obra. Eso es política”, sentenció el titular del Palacio de Hacienda.