Luis Caputo se cruzó con un economista en redes sociales y descartó una nueva devaluación

"Julián, los niveles de inflación que suponen ese análisis están bastante alejados de la realidad, empezando por enero que ya es casi dato va a estar en el entorno al 20pct. También son muy superiores al REM, que espera 21,9/18/15,3 y 13 (de enero a abril). Por lo tanto, la conclusión está sesgada por un supuesto que hoy por hoy no comparte nadie", respondió el ministro al mensaje publicado por el economista y periodista de mercado Julián Yosovitch en X.

Allí el especialista aseguraba que "es inevitable una devaluación". Para ello se basó en "los valores estimativos del tipo de cambio oficial", donde "el mercado ve que para feb24, el dólar va a finalizar en $ 846, saltando a $ 896 en mar24 y llegando a los $ 1015 en abr24"

"Dada la aceleración inflacionaria y el actual ritmo devaluatorio del 2% mensual, para abril la Argentina perdería toda la ganancia en competitividad lograda en la devaluación de DIC23 a $ 800. Para entrar a la liquidación del agro con competitividad, deberá devaluar Sino, caerán las exportaciones, y costará que ingresen dólares La herencia inflacionaria y el ajuste de precios no se arregla de un día para otro", analizó Yosovitch.

Luis Caputo advirtió que tras el fracaso de la Ley Ómnibus se profundizará el ajuste

El ministro de Economía, advirtió que, tras el fracaso del tratamiento de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, se profundizará el ajuste y responsabilizó por la caída del proyecto a "un puñado de legisladores de la casta que no quiere un cambio en la Argentina".

"La gente entiende que estos meses son difíciles y me dicen que van a aguantar y entienden que este sacrificio tiene un propósito y los va a lleva a un buen puerto. ¿Cuándo se va dar un respiro y la situación va a estar mejor? Cuando se logre controlar la inflación y cuando logremos volver a crecer", afirmó.

El funcionario destacó que "en primer lugar la no aprobación en particular de la ley no afecta en lo más mínimo nuestro programa económico, nuestro compromiso de estabilizar las cuentas fiscales. En el armado de ese paquete, el 75% de lo que habíamos planificado ya estaba por fuera de la ley porque no somos tontos. Sabemos que estamos luchando contra un puñado de legisladores de la casta que no quiere un cambio en la Argentina y que existía la posibilidad de que esto pasara".

"Ya hemos reemplazado parte de lo que hemos puesto en la ley, ya se actualizo el Impuesto a los Combustibles que venía congelado desde hace muchos meses. Eso reemplaza la parte de las retenciones", ejemplificó.

Caputo afirmó que "los veo a todos muy focalizados en que ‘si no pasa la ley cómo vamos hacer con las cuentas fiscales’, pero enero fue un mes financieramente mas sensible por el pago de los intereses de la deuda, y ya estamos en equilibrio financiero sin ley. No somos improvisados en esto, por eso retiré el paquete fiscal de la ley: porque eso estaba complicando la aprobación y los números estaban viniendo mejor, fue parte de la estrategia para que pasara la ley". Añadió que la no aprobación de la ley derivará en "una profundizando del ajuste en las partidas conocidas”.